A mostanság forgalomba kerülő autókat sok mindenért lehet szeretni, egy valamiért azonban egész biztosan nem. Még pedig azért, mert szinte minden irányban nagyon nehezen lehet kilátni belőlük. Ennek egyrészt az az oka, hogy az egyre szigorodó törésteszteket csak olyan típusok tudják kiváló eredménnyel teljesíteni, amelyek minden része komolyan meg van erősítve, meg van vastagítva. Másrészt pedig, ha egy gyártó tervezőinek teljesen szabad kezet adnak, akkor annak adott esetben gyönyörű, de nehezen körbetekinthető autó lesz az eredménye.

A kilátást akadályozó tényezők elsősorban tolatáskor jelentenek gondot. Ilyenkor jó szolgálatot tehetnek a tolatóradarok, illetve akár a kocsi elején is elhelyezett szenzorok, melyek hangjelzéssel és akár vizuálisan is tudatják a sofőrrel, hogy meddig és ne tovább. Amennyiben gyári, vagy akár utólagosan beszerelt tolatókamera is van a fedélzeten, akkor a műszerfal középső részén található kijelzőn a kocsink háta mögötti történések élő egyenes adásban nézhetők.

Ezen is jelentősen túlmutatnak a 360 fokos panorámaképet biztosító komplett kamerarendszerek, melyek bár széles körben csak mostanság kezdenek elterjedni, különböző formában immár több mint tíz esztendeje velünk vannak. Ezek lényege, hogy a műszerfali kijelzőn nem egyszerűen csak egy hátranézeti képet, hanem egy a kocsi környezetének egészét bemutató élő panorámafelvételt látunk.

A gyártók mindezt úgy valósítják meg, hogy a kocsi elejébe és hátába, valamint a két külső visszapillantó-tükrébe is szerelnek egy-egy kamerát. Az ily módon összesen négy kamera képét egy különleges algoritmus összeilleszti, így a sofőrnek és az utasoknak adott esetben olyan érzésük lehet, mintha madártávlatból felülről látnák azt az autót, amiben éppen helyet foglalnak.

Vannak olyan típusok, ahol az egyes kamerák képe között váltani is lehet, és adott esetben annak sincs akadálya, hogy például csak a két szélső kamera képét lássuk a kijelzőn. Utóbbi remek szolgálatot tehet például szűk utcákban, ahol attól féltjük az autónk szép és drága felnijeit, hogy egy óvatlan pillanatban lepadkázzuk őket. Ezenkívül olyan 360-as rendszerek is elérhetők, melyek az autón kívüli mozgatható virtuális nézőpontokból mutatják a kocsi helyzetét, és ezeken a felvételeken általában a kocsi első kerekeinek szöge, és még az autó színe is megfelel a valóságnak.

Ha pedig egyszerűen túl soknak találjuk a digitális varázslatot, akkor bármikor visszaválthatunk egyszerű tolatókamera módba.

