[{"available":true,"c_guid":"626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","shortLead":"Egy kansasi férfi megcáfolta, hogy a kicsinyesség nem vezet semmire.\r

","id":"20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626e324f-88e5-425b-b070-8aeb6b68c4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd232c14-1410-4367-9948-43a3a9dacda6","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szulinapi_zsurt_kellett_csapni_a_felmeteres_katyunak_hogy_az_onkormanyzat_betomje","timestamp":"2019. július. 02. 12:35","title":"Szülinapi zsúrt kellett csapni a félméteres kátyúnak, hogy az önkormányzat betömje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság. Update: elhalasztják a módosítóról szóló keddi szavazást.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","shortLead":"Az FBI megvizsgálta a küldeményt, és nem találta nyomát szarinnak.","id":"20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3979f84f-3cf3-453b-8a8b-52d64eb75f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a2693c-c479-4b36-b2f4-1e813c7600d1","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_facebook_szarin_idegmereg_csomag_fbi","timestamp":"2019. július. 02. 18:47","title":"Mégsem volt idegméreg a Facebooknak küldött csomagban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés. Technológiában többen már ott vannak, ahol a spanyolok, de sokan feladták az örökös háborúskodásra berendezkedett dinnyetermelést. Aki beáll a versenybe, az talpon maradhat.","shortLead":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés...","id":"20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88f775-bd9d-4380-82fd-65b954c832da","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","timestamp":"2019. július. 02. 17:30","title":"Drágább lehet idén a békési dinnye, a gazdák mégis aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A klímaváltozás és a fajpusztulás problémájának kezelését tűzik ki a legfontosabb célul.","shortLead":"A klímaváltozás és a fajpusztulás problémájának kezelését tűzik ki a legfontosabb célul.","id":"20190703_Leonardo_DiCaprio_meg_inkabb_bezoldul_uj_kornyezetvedelmi_vilagszervezetet_alapit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe5472c-71d7-43e6-a544-c23a5fe71c65","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Leonardo_DiCaprio_meg_inkabb_bezoldul_uj_kornyezetvedelmi_vilagszervezetet_alapit","timestamp":"2019. július. 03. 11:30","title":"Még zöldebb lesz Leonardo DiCaprio: új környezetvédelmi világszervezetet alapít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","shortLead":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","id":"20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39fd83e-67ee-4f4b-be55-9cc06d3aa8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","timestamp":"2019. július. 03. 11:21","title":"11,3 milliótól startol itthon az új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","shortLead":"Alig lát a jobb szemére a férfi, akit Siófokon megvertek. Súlyos testi sértés miatt indult nyomozás.","id":"20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da0da10-b1ee-4c50-81a0-62930880ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333cd974-8602-49b7-bef8-fb5f1018affa","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Tevedesbol_vertek_meg_egy_setalo_ferfit_Siofokon","timestamp":"2019. július. 02. 19:49","title":"Tévedésből vertek meg egy sétáló férfit Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]