A biztonsági övhöz hasonló megoldásokkal kapcsolatos első feljegyzések a 19. századból származnak, az első kétpontos biztonsági öv pedig 1949-ben, tehát immár 70 éve bukkant fel először sorozatgyártású személyautóban. Ez az első években még csak opcionális extra volt és egészen 1958-ig kellett várni arra, hogy feltűnjön a színen az első olyan kocsi, melynek alapfelszereltségéhez tartozott a biztonsági öv. Ami még mindig csak kétpontos volt, de 1959-ben már ki is jött az első hárompontos övvel szériában szerelt autó.

Köztudott, hogy a elsőként lépett vállalat a Volvo volt, amely ugyan levédette a hárompontos biztonsági övet, de annak használatát ingyenessé tette minden autógyártó számára. A riválisok érdekes módon lassan reagáltak, adott esetben évekkel vagy évtizedekkel később, és sok esetben még mindig csak opcionális extraként kínálták az életmentő eszközt.

A biztonsági övek széles körben történő elterjedését az 1968-os Bécsi Egyezmény gyorsította fel, mely előírta az új személyautók biztonsági övvel történő ellátását. Hazánk késve reagált, de 1976-tól kezdve végül is Magyarországon is kötelezővé vált a biztonsági övek első ülésen történő használata. A hárompontos övek mind a mai napig uralják a piacot, az ennél komolyabb négy-, öt- és hatpontos megoldásokkal csak sportkocsikban, versenyautókban találkozhatunk.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a biztonsági öv használatára figyelmeztető rendszert csak a sofőrülés esetében kell alkalmazni, de akadnak olyan gyártók, akik önkéntesen a többi ülést is figyelő rendszerrel szerelik modelljeiket. Idén szeptembertől viszont már csak olyan új személyautókat lehet majd forgalomba helyezni, melyekben az első- és a hátsó üléseken helyet foglalók övhasználatát is figyeli a biztonsági rendszer.

Az EuroNCAP töréstesztekben egyébként már eddig is több pontot kapnak azok az autók, melyek elöl és hátul is fel vannak szerelve ilyen megoldással. És a fejlesztések ezen a téren sem pihennek, nemrégiben feltűntek az első légzsákos biztonsági övek és hamarosan már fűthető övekkel is rendelhetők lesznek egyes luxusautók.

Az Európai Unióban az autókban elöl ülők 88 százaléka, a hátul helyet foglalóknak pedig a 74 százaléka használ biztonsági övet, aminek a használatát egy ideje már a hazai szupertraffipaxok is figyelik. Ideális esetben ez az arány 100-100 százalék lenne, és így még több életet meg lehetne menteni.

És hogy mi történik egy frontális ütközés során, ha a hátul ülő nem köti be magát? Íme:

