Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","shortLead":"Magyarországon is van egy picike \"őserdőfolt\".","id":"20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e960543f-d2bc-444a-81af-4d6e658013c4","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Visszavaditanak_magyar_erdoket_egy_termeszetvedelmi_program_kereteben","timestamp":"2019. július. 04. 13:11","title":"Visszavadítanak magyar erdőket egy természetvédelmi program keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","shortLead":"A vállalkozó sok mindent ígért, de nem nagyon volt előrelépés az elmúlt években. ","id":"20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf815c6e-168e-485d-839a-3e9a359dc8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dce7729-8d70-4ca9-8669-9f4f767b4f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rossz_a_viz_es_ut_sincs_a_nehany_eve_epult_lakoparkban_Szomodon","timestamp":"2019. július. 03. 19:43","title":"Rossz a víz, és út sincs a néhány éve épült lakóparkban Szomódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve a kiadóknak. Ám mintha valami nem stimmelne, legalábbis közel nem úgy jön a pénz, mint ahogyan azt tervezték.","shortLead":"Márciusban mutatta be az Apple hírekkel kapcsolatos új előfizetési szolgáltatását, kellemes bevételt ígérve...","id":"20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abcdbe75-7b6c-415f-b268-ba0fdc903cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1aafe3a-c6bc-4330-91ad-e0ea741b3ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_news_plus_bevetel_elmaradasa","timestamp":"2019. július. 03. 16:03","title":"Gond van az Apple új hírszolgáltatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem, még ma megoldást kell találniuk az egészségügyi szerveknek – véli a Társaság a Szabadságjogokért. A jogszabályok értelmében ugyanis nem működhet kórház laboratóriumi diagnosztikai háttér nélkül – áll a jogvédő civil szervezet közleményében. Sem a megyei kormányhivatal, sem a tiszti főorvos nem árulja el, mi a pontos helyzet, csak szivárgó hírekből tudható, hogy az egész megye kórházi laborháttér nélkül maradt. Ez mérföldkő a magyar egészségügyben: ilyen súlyos és ennyi embert érintő összeomlás eddig még nem történt. A TASZ orvost, egészségügyi dolgozót és beteget is keres, hogy legyenek ügyfelei a jogsértés miatt indítandó eljárásban. ","shortLead":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem...","id":"20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12b766-ec31-457e-92ac-82c9476d2811","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","timestamp":"2019. július. 04. 11:58","title":"TASZ: Egészségügyi válsághelyzet lehet, mégis titkolóznak a Veszprém megyei laborkrízisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","shortLead":"Az Iszlám Állam nemzetközi terrorsorozattal térhet vissza hála milliárdos dollártartalékainak.","id":"20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f07dbcf-50aa-4cab-9974-cd720ba70c37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Ujabb_tamadasokra_keszulhet_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. július. 02. 18:20","title":"Újabb támadásokra készülhet az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak úgy röpködnek a milliók.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a milliók.","id":"20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9094fea-fafc-4eb7-9021-27cea6301056","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_schmidt_maria_ungar_peter_bif_nyrt_pio_21_kft_osztalek","timestamp":"2019. július. 03. 10:13","title":"Szépen termeli a pénzt Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig kapott levegőt, a végtagjai elszíneződtek.","shortLead":"Az orvos által felírt cseppek nem hatottak, az anya ekkor nyúlt a tapaszhoz. A fiú azonban nagyon rosszul lett, alig...","id":"20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd957437-7512-4e02-b9e5-040dcf087305","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Majdnem_meghalt_egy_magyar_fiu_mert_az_anyja_a_neki_felirt_tapasszal_kezelte_a_fajdalmait","timestamp":"2019. július. 03. 07:20","title":"Majdnem meghalt egy magyar fiú, mert az anyja a neki felírt tapasszal kezelte a fájdalmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században. A munkatársai sokszor utálták a keménysége miatt, de a hatékonyság kereséséhez és a marketinghez úgy értett, mint kevesen.","shortLead":"A tankönyvi példája volt a 94 évesen elhunyt Lee Iacocca annak, hogyan nézett ki az amerikai siker a XX. században...","id":"20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c45c2818-b213-4fda-8655-9a782b8faa61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b3ce3-b202-47a6-aa2e-410a115f5ce8","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Lee_Iacocca_auto_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"Lee Iacocca: Mindegy, mennyi pénzed van, sosem elég!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]