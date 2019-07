Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis a Porsche sportkocsikkal. ","shortLead":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis...","id":"20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e40a93-9562-4bf9-8afa-c7ee58d5cd53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","timestamp":"2019. július. 08. 06:41","title":"Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy bortermelő nyugat-európai országokban. ","shortLead":"A borászoknak ez nem jó, mert Magyarországon a borszőlő termelési költségei lényegesen magasabbak, mint a nagy...","id":"20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b22b0-578a-4f4a-a85f-3e263e4929a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f096edee-d548-448d-bd45-d4db0d422623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Nagyon_alacsony_az_iden_a_termeloi_bor_ara","timestamp":"2019. július. 08. 06:24","title":"Nagyon alacsony az idén a termelői bor ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","shortLead":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","id":"20190708_florida_meteor_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a937fde-3d94-42e4-9919-9f0bc18154a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_meteor_urszemet","timestamp":"2019. július. 08. 00:03","title":"Videó: Tűzgolyó jelent meg az égen Florida fölött, kisebb pánikot okozott az űrből visszahullott szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb közvélemény-kutatásának eredményét a The Washington Post című lap. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb...","id":"20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe374f8-aa1d-4601-88a9-5e29274bcf41","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","timestamp":"2019. július. 07. 21:36","title":"Sosem volt még ennyire népszerű Trump elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi korlátozásokat. Benjámin Netanjahu ismét Teherán elleni szankciók kiszabására szólította fel Európát - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök szerint nagyon veszélyes, hogy Irán megszegi az urándúsításra vonatkozó nemzetközi...","id":"20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3295d-1a22-4b89-be74-002427431b98","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Netanjahu_Iran_elleni_ujabb_szankciokat_surget","timestamp":"2019. július. 07. 13:44","title":"Netanjahu Irán elleni újabb szankciókat sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél megkérte, hogy menjen el vele.","shortLead":"Szél Bernadett a helyszínen járt, beszámolóját Deutsch Tamás \"jellegzetes ellenzéki füllentésnek\" nevezte. Szél...","id":"20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b8064-3d9c-4db9-a3df-3f54dc245bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_Szel_Bernadett_elhivta_Deutsch_Tamast_a_roszkei_tranzitzonaba","timestamp":"2019. július. 06. 16:11","title":"Szél Bernadett elhívta Deutsch Tamást a tranzitzónába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]