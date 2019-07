Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","shortLead":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","id":"20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44c0b7-35a2-47fd-b29d-1ee1bb02174f","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","timestamp":"2019. július. 07. 12:31","title":"Pogba mégis marad a Manchester Unitedban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerintük a megállapodás sérti az alaptörvényt, valamint Magyarország szuverenitását.","shortLead":"Szerintük a megállapodás sérti az alaptörvényt, valamint Magyarország szuverenitását.","id":"20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_LMP_a_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_budapesti_koltozese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ffe871-bf74-466e-9ca6-384f2d19dc48","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_LMP_a_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_budapesti_koltozese_miatt","timestamp":"2019. július. 08. 11:36","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az LMP a Nemzetközi Beruházási Bank budapesti költözése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","shortLead":"Elképesztő jelmezek, bulihangulat, 30 fok - ez jellemezte a Pride hónap záróeseményét. ","id":"20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4a101b-724d-46cf-9ef4-78d3848d62d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c5b6de-6eaa-4172-bbd6-1776aab8398e","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Elkezdodott_a_Pride_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. július. 06. 15:21","title":"Ilyen volt a Pride Budapesten - videók az eseményekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki a Bild vasárnapi kiadásában Peter Altmaier német gazdasági miniszter.","shortLead":"Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely...","id":"20190707_Eautok_uj_celt_tuzott_ki_maga_ele_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b1cc15-eb52-443e-8494-f7ec3f9efdc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Eautok_uj_celt_tuzott_ki_maga_ele_Nemetorszag","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"E-autók: új célt tűzött ki maga elé Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdekes videót posztolt a CNN.","shortLead":"Érdekes videót posztolt a CNN.","id":"20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d58a39-b448-400f-9a61-2fde56257613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2680a6c8-61bf-4167-b8d7-fdc98be102c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_15_ev_foldrengese_45_masodpercben","timestamp":"2019. július. 06. 20:18","title":"15 év földrengése 45 másodpercben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja valóban nem hétköznapi tűzhányó, ugyanis lávató izzik a belsejében. A jelenség rendkívül ritka.","shortLead":"Megerősítették a műholdfelvételek a tudósokat abban, hogy a Falkland-szigetekhez tartozó Saunders-sziget havas vulkánja...","id":"20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0163f7-96bc-406b-b0b3-0a0e8c6bd060","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_landsat_8_foldfigyelo_muhold_lavato_mount_michael_vulkan","timestamp":"2019. július. 08. 11:03","title":"Lenézett a vulkán kráterébe az egyik műhold, és valami csodálatosat vett észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]