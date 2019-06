Az autógyártókkal szemben támasztott egyre szigorúbb biztonsági követelmények miatt az autók oszlopai az elmúlt évtizedekben egyre vastagabbak, szélesebbek lettek, így míg korábban a tükrök és az átlátszó üvegfelület segítségével az autó közvetlen környezetének jelentős részét be lehetett látni, mára megnőtt a nem belátható területek nagysága. Egy egyszerű rutinmanőverezésből is lehet baj, ha valaki a holttérben tartózkodik – vagyis ott, ahová a sofőr az autó szerkezeti kialakítása miatt egyszerűen nem láthat be.

A közúti járművek közül a legnagyobb holttere a kamionoknak van, de a személyautók esetében is igen jelentős méretű területről beszélhetünk.

© Truckinginfo

© Truckinginfo

A holtterek kiküszöbölésére először George Platzer amerikai mérnök 1995-ös tanulmányában mutatott néhány lehetséges megoldást. A szakember szerint ha a tükröket egy bizonyos módon állítjuk be, a holttér jelentős része beláthatóvá válik. Ám ennek metódusát a legtöbb autós nem ismeri, vagy nem tudja megfelelően alkalmazni, nem is elvárható mindenkitől a vonatkozó geometria megértése és alkalmazása. Sőt, a babrálásból komolyabb gond is lehet:

a nem megfelelően beállított visszapillantók ugyanis ronthatnak is a helyzeten, mert újabb holttereket hozhatnak létre.

Platzer így inkább elkészítette egy holttérfigyelő rendszer terveit, majd be is jegyeztette a szabadalmat. Nem sokkal később már el is kezdték beépíteni a kocsikba.

Azt az autót, amelyben van holttérfigyelő rendszer – akár csak a távolságtartó tempomat vagy a sávtartó automatika esetében –, radarral szerelik fel a gyártók. Ennek egyetlen feladata, hogy azt a területet pásztázza, melyet a sofőr önmagától nem láthat. Amikor valamilyen objektum kerül oda, a rendszer jelez a sofőrnek. Ez általában egy vizuális visszacsatolást jelent – például a külső tükörbe beépített LED-es piktogram segítségével –, de társulhat hozzá hangjelzés is.

A gyártók azért a radart alkalmazzák erre a feladatra, mert a nem megfelelő időjárási körülmények között pontosabban jelez, mint egy szimpla kamera. Ugyanakkor a technológia lehet zavaró is, például akkor, ha egy dugóban araszol valaki, ilyenkor ugyanis minden olyan járműnél bejelez a rendszer, amely elhalad a holttérben. Persze mindez egy, a holttér miatt bekövetkező balesetnél jóval kisebb kellemetlenséget jelent.

