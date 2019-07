Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"Balla Györgyi – Tóth Richárd","category":"elet","description":"Ráadásul az amerikai banda viszi haza a legtöbb pénzt, nem Ed Sheeran. De az angol énekes-dalszerző fellépése is okoz álmatlan éjszakákat. A Fülkében Kádár Tamás.","shortLead":"Ráadásul az amerikai banda viszi haza a legtöbb pénzt, nem Ed Sheeran. De az angol énekes-dalszerző fellépése is okoz...","id":"20190713_Szigetfoszervezo_a_Fulkeben_A_Foo_Fighters_okozza_a_legnagyobb_fejfajast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f2d4a2-c1c2-442c-8417-4a883a3b5ab4","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Szigetfoszervezo_a_Fulkeben_A_Foo_Fighters_okozza_a_legnagyobb_fejfajast","timestamp":"2019. július. 13. 16:30","title":"Sziget-főszervező a Fülkében: A Foo Fighters okozza a legnagyobb fejfájást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Áll a bál Nagy-Britannia és az USA között előbbi nagykövete miatt, akit Trump \"nagyon buta embernek\" titulált. Ezzel azonban komoly kárt okozott a brit-amerikai kapcsolatokban is, márpedig az angolok a legrégebbi szövetségesnek számítanak. ","shortLead":"Áll a bál Nagy-Britannia és az USA között előbbi nagykövete miatt, akit Trump \"nagyon buta embernek\" titulált. Ezzel...","id":"20190712_trump_darroch_nagykovet_nagybritannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dce079e-7c0f-47dc-a54d-3a616d24c626","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_trump_darroch_nagykovet_nagybritannia","timestamp":"2019. július. 12. 20:00","title":"Trump most valóban túl messzire ment?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tegnap teljes sebességre kapcsolt a festői környezetben rendezett Bánkitó, ami 11 éve sikerrel mutat fel egy a mainstream fesztiváloktól elütő, független közeget, ahol mindenki megélheti saját és mások sokoldalúságát, ahol eltűnik a fal az előadók és a közönség között, hiszen együtt fürdenek, söröznek a tóparton, nincs hierarchia, nincs leosztott szerep, nincsenek kötelező körök. Csak nyitottság és egyenesség. Így látta fotósunk a csütörtöki napot.","shortLead":"Tegnap teljes sebességre kapcsolt a festői környezetben rendezett Bánkitó, ami 11 éve sikerrel mutat fel...","id":"20190712_Meg_mindig_a_Bankito_a_leghangulatosabb_fesztival_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8fa52e-502c-4d52-9ba0-b87a0041ddd3","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Meg_mindig_a_Bankito_a_leghangulatosabb_fesztival_fotok","timestamp":"2019. július. 12. 10:02","title":"Még mindig a Bánkitó a leghangulatosabb fesztivál (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","shortLead":"Bolgár György vendége volt Bojár a Klubrádióban.","id":"20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e291a3b-bee9-4b67-a504-090858fb0458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6f80a-1f32-4969-bb73-8bc48db6ac00","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Bojar_Gabor_Orban_elobbutobb_kap_egy_pofont","timestamp":"2019. július. 12. 14:38","title":"Bojár Gábor: Orbán előbb-utóbb kap egy pofont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett a felkutatásához, mert egyszerűen besétált egy környékbeli házba.","shortLead":"Szombat hajnalban a rendőrség segítségével megtalálták az elveszett kengurut, túl nagy erőfeszítés nem kellett...","id":"20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcb318d-1dcf-46ef-890a-fae03f835fc3","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Elokerult_az_elkoborolt_kenguru","timestamp":"2019. július. 13. 20:51","title":"Előkerült az elkóborolt kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány elveszi a kutatóintézeti hálózatot az Akadémiától.","shortLead":"Nem küldte el alkotmánybírósági kontrollra, hanem aláírta a köztársasági elnök a törvényt, ami alapján a kormány...","id":"20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e84801-679a-4074-854a-a1a14f88e811","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Alairta_Ader_Janos_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 12. 10:38","title":"Aláírta Áder János az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly kár érte a Bitpoint nevű japán kriptopénz-kereskedőt és annak ügyfeleit, miután kiderült, hackerek jártak a rendszerben.","shortLead":"Komoly kár érte a Bitpoint nevű japán kriptopénz-kereskedőt és annak ügyfeleit, miután kiderült, hackerek jártak...","id":"20190712_bitpoint_bitcoin_kriptopenz_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39e72f-891f-4bc4-82d3-e8e1211ed518","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_bitpoint_bitcoin_kriptopenz_hacker","timestamp":"2019. július. 12. 19:03","title":"Hackerek törték fel a japán kriptopénz-kereskedőt, 9,2 milliárd forintnyi a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja a gyermekparalízisen átesett, 64 éves, budapesti születésű filmrendező. Hazudna, ha azt állítaná, hogy nincs benne keserűség, amiért nem a vörös szőnyeggel kecsegtető utat választotta és nem tudta magát megmutatni játékfilmesként, de jobban bántja, hogy tucatnyi fontos dokumentumfilmje egyelőre csak nyersanyag, mert nincs aki segítene neki feldolgozni őket. ","shortLead":"„Amikor a többiek gitározni tanultak, hogy a jövő beatlesei legyenek, tudtam, hogy ez is kimarad az életemből” – mondja...","id":"20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713c15b8-be23-46f7-a26e-c54c187022cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feee0b-4832-4c35-b445-8dc183b1e49b","keywords":null,"link":"/kultura/20190712_Csillag_Adam_filmrendezo_interju","timestamp":"2019. július. 12. 17:22","title":"Csillag Ádám: Az állam sokkal veszélyesebb, mint egy magából kivetkőzött náci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]