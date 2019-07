Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak a háttérben. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök kedden rendkívüli ülést hívott össze a támadás nemzetbiztonsági kockázatának kiértékelésére.\r

\r

","shortLead":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak...","id":"20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32d09e-592d-4adc-be85-cbef2485ce87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","timestamp":"2019. július. 16. 14:14","title":"Adóhivatalból lopták el a hackerek több millió bolgár adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra miatt, az amerikai kormányzat álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is. ","shortLead":"Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a Libra...","id":"20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8548c4fd-9bcd-4f43-92f3-e7c1ed0ab620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a55a7-ea80-45d2-81a8-fee4333436a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Mar_most_felnek_a_Facebook_adocsalasra_csabito_kriptopenzetol","timestamp":"2019. július. 16. 08:00","title":"Már most félnek a Facebook adócsalásra csábító kriptopénzétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","shortLead":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","id":"20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88154fbd-56ee-4cd0-bf9e-501ba5909b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Eldőlt: ex-MSZP-s polgármester mögé áll be a Fidesz Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","shortLead":"A Buzzfeed birtokába került felvétel szerint a Salvinihez köthető pártnak, a Ligának orosz pénzt akartak juttatni.","id":"20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d4ad4-0451-4789-a682-1364f421c2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_milanoi_fougyesz_szerint_felesleges_meghallgatni_Salvinit_hogy_kapotte_penzt_az_oroszoktol","timestamp":"2019. július. 16. 19:42","title":"A milánói főügyész szerint felesleges meghallgatni Salvinit, hogy kapott-e pénzt az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","shortLead":"Ennyi pénz maradt a FestiPay-rendszerben tavaly.","id":"20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7b694-b05c-407e-b444-c6bc2b25989f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Szazmillio_forintrol_mondtak_le_a_fesztivalozok","timestamp":"2019. július. 16. 05:25","title":"Százmillió forintról mondtak le a fesztiválozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","shortLead":"A hosszú ideje kerekesszékbe kényszerült férfi szinte csak egy pillanatra maradt egyedül. ","id":"20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7edadf3-41cc-4705-906c-3628cdd98dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587941a8-e360-4e68-9771-93a555e6c4ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Nagymarosnal_Dunaba_gurult_auto_soforje_szerint_occse_engedte_ki_a_kezifeket","timestamp":"2019. július. 16. 07:24","title":"A Nagymarosnál Dunába gurult autó sofőrje szerint öccse engedte ki a kéziféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e63e5ea-7558-46f2-b74c-9a73923ab6b5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kultúrharcos fordulat beköszönt a Filmalaphoz. Készülne film Búvár Kundról, Kinizsiről és Rákócziról is, utóbbit egyenesen Vidnyánszky Attila rendezné.","shortLead":"A kultúrharcos fordulat beköszönt a Filmalaphoz. Készülne film Búvár Kundról, Kinizsiről és Rákócziról is, utóbbit...","id":"20190717_Ha_nem_eleg_buszke_a_nemzet_nezzen_filmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e63e5ea-7558-46f2-b74c-9a73923ab6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf124f9-11b9-43a5-8936-9b704926fcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Ha_nem_eleg_buszke_a_nemzet_nezzen_filmet","timestamp":"2019. július. 17. 13:20","title":"Ha nem elég büszke a nemzet, nézzen filmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","shortLead":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","id":"20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764744f7-b205-47cc-a373-e6ea96550d76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","timestamp":"2019. július. 17. 12:11","title":"A fedélzeti kamera szépen megmutatta, mit csinált vezetés helyett az orosz villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]