Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Áron meglepetésre kikapott a férfi kardozók főtáblás küzdelmeinek második fordulójában, így a 32 között fejezte be szereplését a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Szatmári András és Gémesi Csanád továbbjutott.","shortLead":"Szilágyi Áron meglepetésre kikapott a férfi kardozók főtáblás küzdelmeinek második fordulójában, így a 32 között...","id":"20190718_szilagyi_aron_vivo_vilagbajnoksag_budapest_kieses_szatmari_andras_gemesi_csanad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87297376-e065-4657-ac0a-797a2a324c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c218a3-6fd3-4158-bd9d-377a0ac505f0","keywords":null,"link":"/sport/20190718_szilagyi_aron_vivo_vilagbajnoksag_budapest_kieses_szatmari_andras_gemesi_csanad","timestamp":"2019. július. 18. 14:33","title":"Nagy előnyről kapott ki Szilágyi Áron, tíz éve nem esett ki így vébéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól megmutatta.","shortLead":"Jól megmutatta.","id":"20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f94ff5f-c214-4630-83d8-461bee51a1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4f5c8f-7621-4a4a-bd92-ea3943efd4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Ket_vasuti_sorompot_rugott_le_menozesbol_egy_fiatal","timestamp":"2019. július. 18. 16:12","title":"Két vasúti sorompót rúgott le menőzésből egy fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években szerintük több olyan kihívással is találkoztak, amik veszélyt jelentettek a jogállamiságra.","shortLead":"Az elmúlt években szerintük több olyan kihívással is találkoztak, amik veszélyt jelentettek a jogállamiságra.","id":"20190717_europai_bizottsag_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18037d81-e824-4777-b17e-eb2da71f3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_europai_bizottsag_jogallamisag","timestamp":"2019. július. 17. 21:43","title":"Megerősíti a jogállamiságot szolgáló eszközöket az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"478c00d9-53c8-45a5-90ac-e0f8c6013d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az észak-iraki Kurdisztán székhelyén merényletet követtek el három ember ellen egy étteremben. A gyilkosságról eddig egymásnak ellentmondó információk szivárogtak ki, de egy török diplomata biztosan van az áldozatok között. Törökország bosszút ígér. ","shortLead":"Az észak-iraki Kurdisztán székhelyén merényletet követtek el három ember ellen egy étteremben. A gyilkosságról eddig...","id":"20190717_A_torok_fokonzul_helyettese_lehet_az_egyik_Irakban_meggyilkolt_diplomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=478c00d9-53c8-45a5-90ac-e0f8c6013d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6fa23-557e-4e5f-88cb-fcc6616e14bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_A_torok_fokonzul_helyettese_lehet_az_egyik_Irakban_meggyilkolt_diplomata","timestamp":"2019. július. 17. 20:16","title":"A török főkonzul helyettese lehet az egyik Irakban meggyilkolt diplomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját véleményt abszolutizáló politikai magatartás, és emiatt folyamatosan durvul a politikai közbeszéd hangneme.","shortLead":"Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint világszerte terjed a más véleményen lévőket lealacsonyító, a saját...","id":"20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab197b2e-e077-482e-9760-5af4e4902376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd687b70-5b41-4648-bed7-4ac996df9d49","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Theresa_May_Durvul_a_politikai_kozbeszed","timestamp":"2019. július. 18. 05:07","title":"Theresa May: Durvul a politikai közbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt. tulajdonosai. Két éve azonban már teljesen leállt az a projekt, amely az aradi és a békési vízmű közös cége közreműködésével lassan tíz éve, kisebb-nagyobb lendülettel ugyan, de araszolt előre.","shortLead":"Jövő heti rendkívüli ülésükön hozhatnak döntést a Romániából érkező import víz jövőjéről az Alföldvíz Zrt...","id":"20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba2982c-0da5-495a-9010-5bf6850c64d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1247980-47af-4223-b90a-e3d69cb5ac1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_ivoviz_vizmu_alfoldviz_arad_romnia","timestamp":"2019. július. 18. 11:35","title":"Bebukhat az olcsó békési ivóvíz terve, de Mészáros Lőrinc legalább jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","shortLead":"Körbejártuk a Lancia ikonikus versenyautóját, melynek hatalmas teljesítménye mellé pillekönnyű karosszéria társul.","id":"20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad763b90-13db-4ba8-a35c-2ecada3f10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df85ae15-ad67-4735-b623-4d6e7fccb556","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_kicsi_az_14_literes_motor_de_480_loero_talan_azert_eleg_lesz_belole","timestamp":"2019. július. 18. 06:41","title":"Kicsi az 1,4 literes motor? De 480 lóerő talán azért elég lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]