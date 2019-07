Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Turisták utaztak rajta.","shortLead":"Turisták utaztak rajta.","id":"20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3012d2f-9f0f-4a80-be57-c4cb2c4761d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452473f-4cf1-41c5-9a3a-23b6f7a35b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_130cal_dongeto_szerb_autobuszt_videoztak_az_M5oson","timestamp":"2019. július. 16. 17:27","title":"130-cal döngető szerb autóbuszt videóztak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","shortLead":"A IX. kerületben előválasztáson döntik el, ki legyen a polgármester-jelölt.","id":"20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d0753-80e9-443e-8b99-428c7ac3ff61","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Puzser_Robert_beallt_Baranyi_Krisztina_moge_Ferencvarosban","timestamp":"2019. július. 16. 12:44","title":"Puzsér Róbert beállt Baranyi Krisztina mögé Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97559d69-a731-46fd-91a0-4d767e234588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde szeptember 12-ei hatállyal lemondott az IMF vezérigazgatói posztjáról. 