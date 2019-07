Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","shortLead":"Az olasz bajnokcsapat ötéves szerződést kötött az Ajax Amsterdamtól érkező 19 éves védővel.","id":"20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c09c143-fed2-413a-ac21-b8c4ccd0f87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834f74b-1780-4779-84e6-2ca96356962b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_matthijs_de_ligt_juventus_atigazolas_ajax_amsterdam","timestamp":"2019. július. 18. 10:01","title":"De Ligt végre a Juventusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","shortLead":"Gyerekrajzok kerülnek a kamionokra.","id":"20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec42090-be61-44ae-9d1a-438270b6ac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e333ecf-115c-4085-87c2-50ef9c8481fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Gyerekrajzok_kerulnek_kamionokra","timestamp":"2019. július. 18. 12:15","title":"Szokatlan, de szép kampányt indított a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták bevételt sem termelt. Igaz, olyan se sok, amelyet kifejezetten politikai céllal, mondhatni, azért vezettek be, hogy legyen. A kormánypropagandában csak Soros-adóként emlegetett bevándorlási különadónak van nyomtatványa és bevallási határideje, mint egy \"rendes\" köztehernek, a bevezetése óta csak az nem derült ki még, hogy pontosan kinek, és mi után kell fizetnie. \r

","shortLead":"Nem valószínű, hogy létezik a világon még egy olyan adónem, amely közel egy éves fennállása alatt egyetlen peták...","id":"20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba5f92f-7080-4cc0-a2fe-23152f9ea266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_bevandorlasi_kulonado_soros_ado","timestamp":"2019. július. 19. 06:30","title":"Világkuriózum az egyéves magyar adónem, amelyből egyetlen forint sem folyt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","id":"20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cb47a6-a265-463c-ae8d-983ead93e9d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","timestamp":"2019. július. 18. 20:25","title":"Fának csapódott egy kisbusz Kunszentmártonnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","shortLead":"Még rendes neve se volt, szívás lett volna, ha pont ez csinál katasztrófát.","id":"20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf1c610-c17f-4b78-9b04-4dc1d03e6c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d1a4d3-461e-49a8-ae53-1236da39b7e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Megusztuk_a_szeptemberi_aszteroidabombazast","timestamp":"2019. július. 17. 13:19","title":"Megúsztuk a szeptemberi aszteroidabombázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során igencsak meglepte őket, amit az egyik kínai gyárban találtak.","shortLead":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során...","id":"20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df3f443-beb5-4700-997f-f009df1bdc65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","timestamp":"2019. július. 18. 14:03","title":"Alagutat ástak a munkások egy kínai gyárban, hogy kicsempésszék az iPhone-alkatrészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét hódításba kezdett. A szakértők azonban úgy vélik, nincs minden rendben az alkalmazás körül, így óvatosságra intik azokat, akik kipróbálnák.","shortLead":"Egy frissítés után sokkal látványosabb eredményt állít elő a felhasználót megöregítő FaceApp, amely most ismét...","id":"20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347fdf2-133c-4898-996d-60038195eeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_faceapp_alkalmazas_fotok_atalakitasa_oregites_szemelyes_adat","timestamp":"2019. július. 17. 15:03","title":"Vigyázzon az öregítő slágeralkalmazással, a szakértők szerint veszélyes használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7ceb6d-250e-4ecc-9622-8d17dd400b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tengeri szivacsok belsejében élő féregfajta termete ellenére rendkívül erős hangot képes kibocsátani. Főleg harc közben jár a szája.","shortLead":"Egy tengeri szivacsok belsejében élő féregfajta termete ellenére rendkívül erős hangot képes kibocsátani. Főleg harc...","id":"20190718_fereg_hang_ocean_leocratides_kimuraorum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7ceb6d-250e-4ecc-9622-8d17dd400b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf974b6-a4b8-4dae-ba36-ea806c6de48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_fereg_hang_ocean_leocratides_kimuraorum","timestamp":"2019. július. 18. 18:33","title":"Ez az apró, mégis harcias féreg az óceán egyik leghangosabb állata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]