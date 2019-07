Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","shortLead":"Ősszel érkezik. A címe: Mindig Homérosznak.","id":"20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344a671-6769-46fc-af7d-b8dc55688dac","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Igazi_kulonlegesseg_lesz_Krasznahorkai_Laszlo_uj_konyve","timestamp":"2019. július. 18. 13:18","title":"Igazi különlegesség lesz Krasznahorkai László új könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen megrongálódott székesegyházat.","shortLead":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen...","id":"20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60abcc7-b99a-48e9-af9f-03ab5774cc9e","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. július. 17. 18:18","title":"Megkezdődhet a Notre-Dame újjáépítése – nézegessen fotókat a jelenlegi állaptokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","shortLead":"A budai rakparton akadályozza a forgalmat a baleset.","id":"20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50acd78-71f5-438c-82ea-5b218380c3a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Kisbusz_es_auto_karambolozott_a_Margit_hidnal","timestamp":"2019. július. 19. 16:32","title":"Kisbusz és autó karambolozott a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmeinek zárófordulójában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23-5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai...","id":"20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1b0635-a814-441b-9e6f-689308cce44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8403fc6-057d-444c-a79d-65326662a106","keywords":null,"link":"/sport/20190719_vizes_vb_vizilabda_ferfi_polovalogatott_csoportkor_gyozelem","timestamp":"2019. július. 19. 10:14","title":"Kiütéses győzelemmel zárták a csoportkört a férfi pólósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba az ókor óta számít különlegességnek, ám Horvátországban húsz éve tanulták meg, hogyan csináljanak igazi üzletet a legdrágább, isztriai változatából.","shortLead":"Két keverék kutyával eredtünk a világ egyik legdrágább finomságának a nyomába a motovuni erdőben. A szarvasgomba...","id":"20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf230e21-9cea-41f0-9741-2bfde27d2327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb788a4-d08c-4bc5-91bc-276203040077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_szarvasgomba_isztria_vaddiszno_kutyak","timestamp":"2019. július. 17. 20:00","title":"Agresszív vaddisznók helyett szeleburdi kutyák a titokzatos gomba nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. Az ügylet július 31-én zárulhat, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi közös működését.","shortLead":"Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone csoport 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német...","id":"20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05bb6d16-9a2e-4acc-b847-ab3117cc9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdd7aed-157c-40f8-a5c4-8f5904372c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_Vodafone_megkapta_az_engedelyt_a_UPC_felvasarlasara","timestamp":"2019. július. 18. 11:23","title":"A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","shortLead":"Az új lemez teljesen más lesz, mint amit eddig megszokhattunk tőle. ","id":"20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e921352-3423-427e-ad38-95225ed254bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5600f5-fe91-478d-80db-14974c6a7cd6","keywords":null,"link":"/kultura/20190718_Iggy_Pop_Free_album_koncert","timestamp":"2019. július. 18. 11:27","title":"Ősszel érkezik Iggy Pop új albuma, a címadó dalt már meg is hallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3dbbf-b267-497d-a4c0-c3c7b2cfa2ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kéziszerszámokkal szabadították ki a tűzoltók.","shortLead":"Kéziszerszámokkal szabadították ki a tűzoltók.","id":"20190718_Jatekgepbe_szorult_egy_kisfiu_keze_a_tiszafuredi_strandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3dbbf-b267-497d-a4c0-c3c7b2cfa2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd908b4-2a90-4682-971e-791c18b7a648","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Jatekgepbe_szorult_egy_kisfiu_keze_a_tiszafuredi_strandon","timestamp":"2019. július. 18. 18:33","title":"Játékgépbe szorult egy kisfiú keze a tiszafüredi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]