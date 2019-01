Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 2017-es törvénymódosítás az ombudsman szerint háttérbe szorítja a természetvédelmi célokat. ","shortLead":"A 2017-es törvénymódosítás az ombudsman szerint háttérbe szorítja a természetvédelmi célokat. ","id":"20190129_Ombudsman_nem_vedi_elegge_a_termeszetet_meg_kell_semmisiteni_az_erdotorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bbf3ea-9e2c-4ecc-bd47-29c322b09172","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Ombudsman_nem_vedi_elegge_a_termeszetet_meg_kell_semmisiteni_az_erdotorvenyt","timestamp":"2019. január. 29. 16:04","title":"Ombudsman: Nem védi eléggé a természetet, meg kell semmisíteni az erdőtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook, hogy továbbra is trendinek tűnjön e célcsoport szemében. Pénzt ugyan adnak érte, de a munkába bevontak ennél sokkal értékesebb dolgot nyújtanak át.","shortLead":"Tetemes nyomozói munka derítette ki, milyen módszerrel szerez információt a fiatalokról és szokásaikról a Facebook...","id":"20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03918b4-9c59-468b-be65-7a82303d1b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_facebook_research_program_botrany_adatgyujtes_tinik_fiatal_felhasznalok_internetezesi_szokasok_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 30. 11:03","title":"Itt az új Facebook-botrány: fillérekért szerződtetnek tiniket, hogy aztán kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is kijelentette: kizárt, hogy az elengedését kérő Callum Hudson-Odoi eligazoljon.","shortLead":"Eden Hazard szabadon távozhat a londoniaktól, ha akar – mondta Maurizio Sarri, a londoniak menedzsere, aki azt is...","id":"20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae04208-0ba2-49cc-b090-b31af895ce1e","keywords":null,"link":"/sport/20190130_chelsea_eden_hazard_callum_hudson_odoi_maurizio_sarri_premier_league","timestamp":"2019. január. 30. 13:56","title":"Belga sztárját elengedné, angol tehetségét magához láncolja a Chelsea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","shortLead":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","id":"20190130_Meghalt_James_Ingram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6782267b-69b4-40a6-9702-8248391bdbc0","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meghalt_James_Ingram","timestamp":"2019. január. 30. 09:12","title":"Meghalt James Ingram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","shortLead":"Az olasz SUV eddig sem számított gyengének, most viszont találtak még benne néhány extra lóerőt.","id":"20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91e32d3-ba29-4d53-a559-00fbe46555ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11efca0-5a98-4ca3-aad9-87d7cde1a877","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_812_loeros_lett_a_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 29. 08:21","title":"812 lóerős lett a Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","shortLead":"Karácsony Gergely és Horváth Csaba küzd. ","id":"20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a0ee0-a683-4bab-8802-076e8f479670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cc514-0afb-45d9-830e-2e6a76b29318","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Mar_10_ezren_szavaztak_a_budapesti_elovalasztason","timestamp":"2019. január. 30. 13:28","title":"Már 10 ezren szavaztak a budapesti előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van sok jóval békésebb, már-már elfeledett mulatság is, amiben összemérik magukat a sörissza kocsmajárók.\r

\r

","shortLead":"Nem, most nem arról lesz szó, hogy „gyere ki, ha mersz”. Bár az efféle virtuskodásnak a legrégebbi a hagyománya… Van...","id":"20190129_Kocsmai_jatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=095214e9-2e7f-4783-ac6f-7575db6f3a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b4e88f-a58d-4fae-839a-99e2bb14f155","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Kocsmai_jatekok","timestamp":"2019. január. 29. 20:01","title":"Kocsmai játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]