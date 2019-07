Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb6457a-9536-4790-af19-a57d92bb05bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt mondja, másodikra összejött, hisszük, vagy sem.","shortLead":"Azt mondja, másodikra összejött, hisszük, vagy sem.","id":"20190723_Egy_finn_persze_hogy_raliautoval_oldja_meg_a_kupakkihivast__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb6457a-9536-4790-af19-a57d92bb05bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505adb4e-0438-4331-8ae2-fd966bef176f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Egy_finn_persze_hogy_raliautoval_oldja_meg_a_kupakkihivast__video","timestamp":"2019. július. 23. 10:25","title":"Egy finn persze hogy raliautóval csavarja le a kupakot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve hazahúz, leginkább a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben.","shortLead":"Ismerik, de nem szeretik túlzottan a nagy nyugati tech cégeket Kínában – derítette ki egy kutatás. A kínaiak szíve...","id":"20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091b5c63-883e-464a-bc12-07f67beb262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4f0b6d-b6c3-4978-97d2-85f9ba49ab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_statista_felmeres_nyugati_techcegek_ismertsege_termekek_hasznalata_kinaban","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"Nacionalizmus? Ismerik, de kevéssé használják a kínaiak a nyugati kütyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","shortLead":"Trócsányi László után Hidvéghi Balázs alelnökségéről is csak szeptemberben döntenek. ","id":"20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcbda39-2dc3-451e-978e-e4f39900b6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nem_szavaznak_a_fideszes_jeloltekrol_az_EP_szakbizottsagaiban","timestamp":"2019. július. 22. 15:47","title":"Nem szavaznak a fideszes jelöltekről az EP szakbizottságaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","shortLead":"Szokásától eltérően most nem a legújabb készülékekhez ad ki egy lényeges frissítést az Apple. Az ok: a GPS fordulónapja.","id":"20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14fb399a-85e4-479a-be84-bb21cb525f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a93e2-0d86-483d-b33d-b4a7aae235a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_apple_iphone_ipad_ios_frissites_gps","timestamp":"2019. július. 23. 21:03","title":"Ha régebbi iPhone-ja vagy iPadje van, figyelje a kijelzőt, fontos frissítés érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","shortLead":"A kormány letett arról, hogy megszüntesse a lakossági átutalásoknál, pedig igény lenne rá.","id":"20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99967e3b-55ae-4f87-9a3a-97b00e92fa78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_A_Bankszovetsegnek_is_elege_van_a_tranzakcios_illetekbol","timestamp":"2019. július. 22. 15:17","title":"A Bankszövetségnek is elege van a tranzakciós illetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek izraeli és amerikai régészek.","shortLead":"Péter és András apostol falvának, Bétszaidának, pontosabban az ott épült apostolok templomának romjaira lelhettek...","id":"20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528cc242-6060-4667-a698-35d8537c7889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4583db69-61ab-4b70-8e4f-f42948b615f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_Apostolok_falvanak_maradvanyait_talalhattak_meg_regeszek","timestamp":"2019. július. 23. 07:48","title":"Apostolok falvának maradványait találhatták meg régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","shortLead":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","id":"20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3f79b7-4a59-4926-91d2-78890f4e3351","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. július. 22. 22:08","title":"Több ezren tiltakoztak San Juan utcáin a kormányzó lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen különböző karaktereket tud magára ölteni, miközben a jelenléte egy-egy szerepben következetesen ugyanolyan erős. A Társas játék című sorozatban, a Válótársakban, a Terápia utolsó szériájában vagy Till Attila Tiszta szívvel című filmjében is kihozza a karakterekből a maximumot. Ujj Mészáros Károly legújabb filmjében, az X – A rendszerből törölve című thrillerben, amelyet tavaly novemberben mutattak be, ismét főszerepet kapott. Színpadon a Budaörsi Latinovits Színházban és a Centrál Színházban látható. A Centrálban a Delila előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Liza, a rókatündér főszerepével vált ismertté, de számos HBO-s sorozatban is élvezhetjük a játékát. Szélsőségesen...","id":"20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cbe3191-c77b-43c2-9207-505b07b68d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce50960e-b106-4609-876a-4fcd28b6059b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190724_Sok_szempontbol_nagyon_szegyellos_vagyok__interju_Balsai_Monival","timestamp":"2019. július. 24. 11:28","title":"„Sok szempontból nagyon szégyellős vagyok” - interjú Balsai Mónival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]