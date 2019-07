Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","shortLead":"Augusztus 21-től veszik ki a csatornát a neten nézhető Digi Online-on elérhető csatornák közül.","id":"20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f89ef1c-c226-4b42-8238-75ed5f9bee1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_Digi_RTL_Klub_online_kinalat","timestamp":"2019. július. 22. 20:16","title":"A Digi kiveszi az RTL Klubot az online kínálatából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebd2f6d-e073-497f-9409-629c61588588","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették Dél-Korea légterét. A lövöldözéssel párosuló incidensben Japán és Kína is érintett volt.","shortLead":"Moszkva szerdán mély sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy orosz harci gépek egy nappal korábban kétszer is megsértették...","id":"20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ebd2f6d-e073-497f-9409-629c61588588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f8b65-732d-476d-848f-112d96083f22","keywords":null,"link":"/vilag/20190724_Oroszorszag_tagadott_majd_bocsanatot_kert","timestamp":"2019. július. 24. 10:40","title":"Oroszország tagadott, majd bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","shortLead":"Az egyik pályán leállt a vasúti forgalom a baleset után.","id":"20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a701a59-e820-4832-aff0-f63d256c1046","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190723_Biciklist_gazolt_el_egy_vonat_Balatonszeplaknal","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Biciklist gázolt el egy vonat Balatonszéplaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","shortLead":"Ez persze csak trükk a nevekkel, ugyanolyan szendvicseket fog a jövőben is kapni bármely gyorsétteremben.","id":"20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf993af5-c1f1-4703-a6f2-3f14688ab47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1fe28e-3d54-468e-9852-368acc8c0f96","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_mcdonalds_progress_scheer_sandor","timestamp":"2019. július. 24. 09:24","title":"Már nem a McDonald’s készíti a hamburgereket a boltlánc üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","shortLead":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","id":"20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94118c-1555-477c-adee-c7a76acd5548","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","timestamp":"2019. július. 23. 18:23","title":"Montrealba megy a felújított Fehérlófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","shortLead":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","id":"20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c9d01-c815-4e08-a17b-dd1095f34cf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","timestamp":"2019. július. 23. 20:13","title":"Kasza Tibor vezeti majd a TV2 új vetélkedőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db0ba25-56ba-4c3a-b5fe-4c47c6c19d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett egy garázsban egy autós és egy motor, de mivel gázpalackok is voltak a közelben, azokat mesterlövész segítségével ártalmatlanította a tűzoltóság.



","shortLead":"Kiégett egy garázsban egy autós és egy motor, de mivel gázpalackok is voltak a közelben, azokat mesterlövész...","id":"20190724_Mesterloveszre_is_szukseg_volt_egy_garazs_oltasanal_Nyirpazonyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db0ba25-56ba-4c3a-b5fe-4c47c6c19d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1c3f0e-5471-4a7a-b1cf-4f318d476254","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Mesterloveszre_is_szukseg_volt_egy_garazs_oltasanal_Nyirpazonyban","timestamp":"2019. július. 24. 10:09","title":"Mesterlövészre is szükség volt egy garázs oltásánál Nyírpazonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c791e658-e8ac-4aa2-a606-9c88fa29ffd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat szokatlanul agresszív volt a tűzoltók szerint. ","shortLead":"Az állat szokatlanul agresszív volt a tűzoltók szerint. ","id":"20190723_Orakba_telt_mire_leszedtek_egy_tetore_maszott_tehenet_a_lengyel_tuzoltok__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c791e658-e8ac-4aa2-a606-9c88fa29ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd143654-6793-4eec-8346-79e717ecad9e","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Orakba_telt_mire_leszedtek_egy_tetore_maszott_tehenet_a_lengyel_tuzoltok__fotok","timestamp":"2019. július. 23. 20:57","title":"Órákba telt, mire leszedtek egy tetőre mászott tehenet a lengyel tűzoltók - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]