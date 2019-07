Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db0ba25-56ba-4c3a-b5fe-4c47c6c19d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiégett egy garázsban egy autós és egy motor, de mivel gázpalackok is voltak a közelben, azokat mesterlövész segítségével ártalmatlanította a tűzoltóság.



","shortLead":"Kiégett egy garázsban egy autós és egy motor, de mivel gázpalackok is voltak a közelben, azokat mesterlövész...","id":"20190724_Mesterloveszre_is_szukseg_volt_egy_garazs_oltasanal_Nyirpazonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db0ba25-56ba-4c3a-b5fe-4c47c6c19d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1c3f0e-5471-4a7a-b1cf-4f318d476254","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Mesterloveszre_is_szukseg_volt_egy_garazs_oltasanal_Nyirpazonyban","timestamp":"2019. július. 24. 10:09","title":"Mesterlövészre is szükség volt egy garázs oltásánál Nyírpazonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","shortLead":"Tizenhét éve van a piacon a Volkswagen, és átlépték a milliós darabszámot. ","id":"20190724_vw_touareg_one_million","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d5566d-511e-4f5d-aa4f-9605ac3f596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f494e28-6d2e-456b-b0e7-29dd4eb3e3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_vw_touareg_one_million","timestamp":"2019. július. 24. 11:43","title":"\"Egymilliós\" verzió jön a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak össze egy Mazdát a Ráday utcában.","shortLead":"Annak tűnhet, valójában azonban nem kegyetlen bosszú vagy baráti szívatás eredménye, hogy post-itekkel ragasztottak...","id":"20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3259d6-c788-47ea-b5d5-79618efdc398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e22e8-f603-4269-a794-7b427b2dff42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_post_it_cetli_ragasztas_auto_budapest_raday_utca_szuletesnapi_ajandek","timestamp":"2019. július. 24. 10:20","title":"Szülinapi ajándékként 3000 színes cetlivel borítottak be egy egész autót Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","shortLead":"Csőzik László ügyvéd személyében testesül meg az érdi ellenzéki szövetség az önkormányzati választásra.","id":"20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38c047a3-ac3e-49e8-911a-f498d06cbf7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca4f5b4-b599-4b52-8b01-7008e43d79da","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Erden_is_megvalosult_az_ellenzeki_egyseg","timestamp":"2019. július. 24. 11:17","title":"Érden is megvalósult az ellenzéki egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","shortLead":"Az egység ezzel olimpiai kvótát is szerzett.","id":"20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb34fb-bf9b-40dd-8d6c-6f86f59eec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496de4e-c445-4486-8534-52e012ef4389","keywords":null,"link":"/sport/20190725_donto_gyorsvalto_hosszu_katinka_kesely_ajna_verraszto_evelyn_jakabos_zsuzsanna_kvangdzsu_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 25. 07:47","title":"Döntős a 4x200-as magyar női gyorsváltó a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről, illetve Note10+-ról.","shortLead":"A Twitteren egymástól függetlenül két megbízható szivárogtató is ugyanazt írta a hamarosan érkező Galaxy Note10-ről...","id":"20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e31f46-ca2d-48ab-b02a-33d44471a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3138-cb3b-4e56-93cb-ed4d92d61643","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 24. 18:03","title":"Itt az eddig legrészletesebb leírás arról, milyen lesz a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió forint) összdíjazású hamburgi salakpályás férfi tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Fucsovics Márton két szettben kikapott az első helyen kiemelt osztrák Dominic Thiemtől az 1,85 millió euró (603 millió...","id":"20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85dda36-2796-4268-a8a0-bb44b43107de","keywords":null,"link":"/sport/20190724_fucsovics_marton_dominic_thiem_tenisz_hamburg_tenisztorna","timestamp":"2019. július. 24. 22:31","title":"Fucsovics egy maratoni hosszúságú szetten át tudta tartani Thiemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da10d4c7-34e6-4dff-a0d3-d6689e1edcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki jelöltet egyre lefaragó projekt.","shortLead":"De egyéb kérdéseken még megbukhat a két ellenzéki 