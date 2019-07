Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Öt embert ölt meg a kilencvenes években Balogh Lajos. A százhalombattai rémként elhíresült férfi - akit négy nő kegyetlen kivégzése miatt ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, de állítása szerint az apját is megölte – az RTL Klub Fókusz című műsorának adott interjút, amelyben elmondta: az összes gyilkosságra pontosan emlékszik, nincs olyan nap, hogy ne gondolna rájuk.

\r

","shortLead":"Öt embert ölt meg a kilencvenes években Balogh Lajos. A százhalombattai rémként elhíresült férfi - akit négy nő kegyetlen kivégzése miatt ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, de állítása szerint az apját is megölte – az RTL Klub Fókusz című műsorának adott interjút, amelyben elmondta: az összes gyilkosságra pontosan emlékszik, nincs olyan nap, hogy ne gondolna rájuk. 2019. július. 24. 20:02 Százhalombattai rém: Bocsánatot nem kérek, és nem azért, mert nem sajnálom, amit tettem

Ha a hatóságok is úgy döntenek, 2019 végére lezárulhat az Apple felvásárlása, amellyel gyakorlatilag kiléptetik az Intelt az okostelefonos piacról. gyakorlatilag kiléptetik az Intelt az okostelefonos piacról. 2019. július. 25. 23:11 Hivatalos: 1 milliárd dollárért megveszi az Apple az Intel modemchip-üzletágát

Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán miniszterként és képviselőként 3 milliót kap. modemchip-üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8d3293-5df2-49cd-9848-fd400310cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán miniszterként és képviselőként 3 milliót kap.","shortLead":"Orbán miniszterelnökként és országgyűlési képviselőként havi bruttó 2,6 millió forint juttatásban részesül, Rogán miniszterként és képviselőként 3 milliót kap. 2019. július. 25. 12:44 Rogán Antal fizetésben lekörözi Orbánt

A volt MSZP-elnök Tóbiás József és családja tavaly ősszel költözött ki Tenerifére, elsősorban gyermekük betegsége miatt. elsősorban gyermekük betegsége miatt. 2019. július. 25. 10:10 A Kanári-szigetekről ingázik a Parlamentbe az MSZP képviselője

Hárommilliárd forintot kellene a Bp2017 Kft.-nek kifizetnie, miközben a bankszámláján és a pénztárában együtt 100 millió forint van. pénztárában együtt 100 millió forint van. 2019. július. 25. 15:31 Több százmillió forint veszteséget termelt még 2018-ban is a vizes vb-t szervező cég

Az ukrán férfi beismerte tettét. cég 2019. július. 24. 16:05 Vasárnap megütötte a buszsofőrt, kedden elítélték

Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet. elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","shortLead":"Maróth Miklós, az MTA korábbi alelnöke irányíthatja a testületet.","id":"20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82dc834d-3d04-4f96-87bb-687d4346476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801476d-70d9-4392-8a94-7de28cf09ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Megszereztuk_a_listat_Ok_iranyithatjak_az_MTArol_levalasztott_kutatointezeteket","timestamp":"2019. július. 25. 13:07","title":"Megszereztük a listát: ők irányíthatják az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket 2019. július. 25. 13:07 Megszereztük a listát: ők irányíthatják az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket

Egy éve kellene különadót fizetniük a „bevándorlást segítő" szervezetek támogatóinak. A NAV-hoz még egyetlen bevallás sem érkezett, ennek ellenére egyetlen ellenőrzést sem rendeltek el. 2019. július. 26. 06:15 Az adóhatóság sem foglalkozik a bevándorlási adóval