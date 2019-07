Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát döntőjében ugrottak a medencébe. ","shortLead":"Két magyar úszó is egyszerre finálézott szombaton a vizes vb-n. Hosszú Katinka és Burián Katalin a női 200 hát...","id":"20190727_Hosszu_Katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96351ea-721d-4b31-a3c2-2adee7b42c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2add7b0a-03d6-4e22-aea9-662f789b263a","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. július. 27. 14:07","title":"Hosszú Katinka 8., Burián Katalin 7. lett a 200 hát döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","shortLead":"Caleb Dressel 100 méter pillangón döntött rekordot a kvangdzsui vizes világbajnokságon. ","id":"20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d952c3b-f867-42f3-9e5a-3bd0fc0704f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213ee422-b8f7-4a84-995c-340de2de205f","keywords":null,"link":"/sport/20190726_milak_kristof_cseh_laszlo_caleb_dressel_vizes_vb_vilagcsucs","timestamp":"2019. július. 26. 13:25","title":"Világcsúcsot hozott Milákék elődöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében engedné elindítani.","shortLead":"Egy amerikai fejlesztésnek köszönhetően az autó képes lenne eldönteni, ittas-e a sofőr, a motort pedig ennek fényében...","id":"20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec7d2a8-0c58-444e-a1e3-e2385d795474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c339ed6-92f9-4ce8-8523-da6202c43cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_ittas_vezetes_veralkoholszint_ittas_sofor_dadss","timestamp":"2019. július. 26. 16:23","title":"Ha ezt a rendszert beszerelik a kocsiba, eltűnhetnek az útról az ittas sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek olyan hatékonyak, hogy a vakfoltból származó balesetek is megelőzhetők velük.","shortLead":"Az okos visszapillantók hallatán sokan legyintenek, holott ma már igen sokoldalú eszközök is kaphatók. Egyes modellek...","id":"20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395e8e72-bf7c-4616-a253-1b6606debf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e1a2e-c46f-4bff-8f43-e9b0a57ad5bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_okos_visszapillanto_tukor_kepernyo_autos_okossag","timestamp":"2019. július. 25. 20:17","title":"Ha ilyen tükör van a kocsijában, nincs pont, amit ne látna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","shortLead":"A forgatókönyvíró csepegtetett némi háttérinformációt az ősszel érkező sorozatról.","id":"20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e859068-2cfa-4c9c-93fa-90e5d41976c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Tobb_mint_200_szineszt_hallgattak_meg_a_Witcher_foszerepere","timestamp":"2019. július. 26. 12:04","title":"Több mint 200 színészt hallgattak meg a Witcher főszerepére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is követni tudjuk, miként befolyásolja a klímaválság egy fa életét. ","shortLead":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is...","id":"20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496332a3-1df9-4eed-b9f7-d2a774ea3bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","timestamp":"2019. július. 27. 09:23","title":"Twitter-felhasználó lett egy 100 éves vörös tölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben szerepel. Sztankovics Anna a női 50 méter mell elődöntőjében, a 7-es pályán indult. ","shortLead":"Szombaton folytatódik a kvangdzsui vizes világbajnokság úszóprogramja, ráadásul három magyar versenyző is döntőben...","id":"20190727_Sztankovics_Anna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae69755d-1581-4c98-8d06-c91ccae4af93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e0b4e7-4761-44cb-acb9-45bbc141cf79","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Sztankovics_Anna","timestamp":"2019. július. 27. 13:33","title":"Sztankovics Anna 5. lett az 50 méter mell elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum nagy arányú támogatása előtt, akkor már-már szívesen lesz áldozat.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum volt vezetője azt mondja, ha a távozása nyitotta meg a lehetőséget a Petőfi Irodalmi Múzeum...","id":"20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fcaba0-8c23-46f8-a277-ed889557c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f958da-0a53-434a-92a5-850f56a2b85e","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Prohle_Gergely_A_kulturharc_eredmenyes_volt_nekem_mennem_kellett","timestamp":"2019. július. 26. 11:38","title":"Prőhle Gergely: A kultúrharc eredményes volt, nekem mennem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]