[{"available":true,"c_guid":"0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost vezet évek óta, más egy kisebb településen is elhullik. Vajon mi számít? Ezt kérdeztük az érintettektől. ","shortLead":"Vegyes sikerrel indulnak a választáson a tévéből ismert emberek, sportolók, színészek: van, aki egy nagyobb várost...","id":"20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e480ba5-bc3c-44ee-b535-31dfaa495987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80229c7d-592b-4549-96b4-6767246eee26","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_veleb_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. július. 25. 11:50","title":"Celebeket kérdeztünk, előnye-e az önkormányzati választáson az ismertség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szeged felé vezető oldalon.","shortLead":"A Szeged felé vezető oldalon.","id":"20190726_Ot_auto_es_egy_kamion_futott_egymasba_az_M5oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd5b0ff-4233-47bc-935f-169bd5c304eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Ot_auto_es_egy_kamion_futott_egymasba_az_M5oson","timestamp":"2019. július. 26. 19:24","title":"Öt autó és egy kamion futott egymásba az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is hatalmas a versenyszféra és a tanárfizetés között.","shortLead":"Pedagógusok sora vesz részt abban az akcióban, ahol papírra írva mutatják, mennyit keresnek. Keveset. A bérolló is...","id":"20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07533301-589e-4b86-8dcc-316cceb71ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af775dc-3763-45bf-9b5d-fa26f0b752a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Sokkolo_abrakon_hogyan_szakadt_le_a_pedagogusok_bere_a_versenyszferatol","timestamp":"2019. július. 26. 16:07","title":"Sokkoló ábrákon, hogyan szakadt le a pedagógusok bére a versenyszférától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario Draghi elnök megbízatása októberben véget ér, így szeptemberben kamatcsökkentést és a kötvényvásárlási program (vagyis a pénzpumpa) újraindítását jelenthetik be.","shortLead":"Még nem tett konkrét gazdaságélénkítő lépéseket az Európai Központi Bank, de jelezte, hogy ilyenekre készül. Mario...","id":"20190725_ekb_kamatdontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2dd6a5d-b5e4-4ec3-af71-33b312dd645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee83126-4662-4f49-85a9-c5375d347479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_ekb_kamatdontes","timestamp":"2019. július. 25. 17:00","title":"A gazdaság lassulására készül Európa, és ezt Magyarország is megérezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fedett, műfüves pálya készül.","shortLead":"Fedett, műfüves pálya készül.","id":"20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002cc70-dc3f-4510-85a1-37268493c088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Gombamod_szaporodnak_a_focipalyak_Mezokovesden","timestamp":"2019. július. 26. 12:58","title":"Gombamód szaporodnak a focipályák Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200 méteres férfi gyorsváltónak, illetve 800 méter gyorson Késely Ajnának és Kapás Boglárkának sem sikerült a fináléba verekednie magát.","shortLead":"A kvangdzsui úszó-világbajnokság pénteki előfutamaiból öt magyar versenyző is elődöntőbe jutott, ugyanakkor a 4x200...","id":"20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68ccf502-df82-4964-b2de-bc0ab57ecae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75299b6a-fb2e-4ceb-ace5-7db76cb4b382","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_uszas_elodonto_kapas_boglarka_kesely_ajna","timestamp":"2019. július. 26. 06:55","title":"Vizes vb: öt magyarnak jött össze az elődőntő, Kapás és Késely lemaradt a fináléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyógyulásra koncentrál. ","shortLead":"A gyógyulásra koncentrál. ","id":"20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a257e3-6022-4ff9-9967-7a2edc371ffa","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","timestamp":"2019. július. 26. 12:59","title":"Selma Blair kopasz, de esze ágában sincs feladni a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak gyógyítani egy örökletes szembetegséget, a Leber-féle veleszületett vakságot. A betegek kiválasztása már javában zajlik az első ilyen tudományos kutatáshoz.","shortLead":"Először fogják alkalmazni az emberi testben a CRISPR programozott génszerkesztési rendszert, hogy megpróbáljanak...","id":"20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1d0cd3-eade-44a4-aeaf-dd060e0de5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_genszerkesztes_genetikai_ollo_crispr","timestamp":"2019. július. 26. 09:33","title":"Amerikában is bevetik a genetikai ollót, ami megszüntetheti a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]