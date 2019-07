Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"685eb09d-3138-46a9-9f98-34c0862c2804","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sikerült Franky Zapata francia feltalálónak átrepülnie a La Manche csatornán saját készítésű repülő deszkáján, félúton, tankolás előtt a vízbe esett.","shortLead":"Nem sikerült Franky Zapata francia feltalálónak átrepülnie a La Manche csatornán saját készítésű repülő deszkáján...","id":"20190725_franky_zapata_legdeszka_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=685eb09d-3138-46a9-9f98-34c0862c2804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d488c0d8-5fd9-4bc6-9ba6-34098fec922d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_franky_zapata_legdeszka_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","timestamp":"2019. július. 25. 11:02","title":"Nem sikerült a rekordkísérlet, tengerbe esett a légdeszkás francia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","shortLead":"Ittasan és gyógyszer hatása alatt, egy telefonért ütött.","id":"20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cd5d8f-61b7-4a92-9a6a-1c9b34d8f6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd365a-271c-461c-8411-65a10a42af45","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Bottal_utott_a_telefonrablo_7_es_fel_evet_kaphat__video","timestamp":"2019. július. 26. 09:57","title":"Bottal ütött a telefonrabló, 7 és fél évet kaphat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény fiúból világszerte elismert blueszenésszé. A Kobuci Kertben megrendezett VII. Óbudai Blues Fesztivál vendége a hvg.hu-nak beszélt arról, hogy miért állt be katonának, noha nehezen viseli a parancsokat, hogyan élteti tovább Németországban a déli örökségét, és arról is, hogy hányféle szállal kötődik Magyarországhoz.","shortLead":"Ráadásul Gödön vette fel az első CD-jét. Big Daddy Wilson igazán szokatlan fordulattal vált észak-karolinai szegény...","id":"20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9c1116c-25aa-4b52-9abd-a69d3f2ef0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d0436-8684-46f7-958c-d3f55b8ea589","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_Big_Daddy_Wilson_interju_blues","timestamp":"2019. július. 25. 20:00","title":"Az amerikai, aki Németországban hallott először bluest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","shortLead":"A vártnál nagyobb lett a Facebook bevétele és nyeresége a második negyedévben.","id":"20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c24a2-9523-42e9-9996-3314565a3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_Hiaba_tamadjak_a_Facebookot_tovabbra_is_szep_nyereseget_termel","timestamp":"2019. július. 25. 11:30","title":"Hiába támadják a Facebookot, továbbra is szép nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket máskor soha.","shortLead":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket...","id":"20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be59a1f5-0504-4ccd-9756-0de29ce3f638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","timestamp":"2019. július. 26. 17:03","title":"Tudja, milyennek látszódik az űrből a Balaton? Hát nem épp kéknek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","shortLead":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","id":"20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f4862-aebe-490c-9f4a-2e9e36a00565","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","timestamp":"2019. július. 26. 11:58","title":"Elintézték a bombát, lehet már trolizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","shortLead":"A lánykereskedő Epstein vagyonkezelője éppúgy a Deutsche Bank volt, mint az amerikai elnöké.","id":"20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f47015-60c7-4597-8ead-080be75b6d48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190727_donald_trump_jeffrey_epstein","timestamp":"2019. július. 27. 07:25","title":"Kínosan érintheti Donald Trumpot az Epstein-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági kamerába pakolta bele 20-800-as objektívjét.","shortLead":"Nem egyedüálló a piacon, hogy egy cég hatalmas zoommal ellátott kamerát készítsen, a Fujifilm azonban biztonsági...","id":"20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08fc0482-e25f-4ccb-b9d3-500906c19f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60950e5b-460b-451f-bc6f-1b580edea56f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_fujifilm_sx800_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. július. 26. 09:03","title":"Ezzel az új biztonsági kamerával 1000-2000 méterről is le lehet olvasni a szöveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]