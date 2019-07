Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy, a krízisek új lehetőséggé lényegülnek át.","shortLead":"Egy vállalati krízis után a szervezet képviselőinek közösen kell megemészteniük a történteket. Ha minden jól megy...","id":"20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68be9e8-ee4b-4867-8233-da831cf5872a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51f755a-de21-43d4-8739-6bf348bed971","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190728_Hogyan_forditsa_egy_ceg_a_maga_hasznara_a_kriziseket","timestamp":"2019. július. 28. 19:15","title":"Hogyan fordíthatja egy cég a maga hasznára a kríziseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","shortLead":"27-34 fokra és rengeteg esőre számítson. ","id":"20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebb4b9-94d5-49c0-9891-b920228b7bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec544c1-212b-4020-8019-68a1e6c215bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hoseg_es_felhoszakadas_var_ma_rank","timestamp":"2019. július. 28. 08:22","title":"Hőség és felhőszakadás vár ma ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","shortLead":"Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben az éjjeli viharok miatt.","id":"20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4addc9-cf4b-4198-813e-4a0f35c5a3ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Ha_most_keszul_vonatra_ulni_akkor_lehet_hogy_gondban_lesz","timestamp":"2019. július. 28. 07:20","title":"Ha most készül vonatra ülni, akkor lehet, hogy gondban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc, Ujhelyi István és a Jobbik is reagált a miniszterelnök tusnádfürdői beszédére.","id":"20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2031a4-88ba-4f7a-91d6-c9b4571cde8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Gyurcsany_Orban_hazudik_vagy_nem_erti_a_vilagot","timestamp":"2019. július. 27. 12:17","title":"Gyurcsány: Orbán hazudik vagy nem érti a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek következményeit.","shortLead":"Szokatlanul - és nyugtalanítóan - száraz és forró az északi sarkkör, az oroszok már megtapasztalták ennek...","id":"20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4304cdc4-f1b3-4e17-823e-3399f8b78faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ff83ac-21ae-48b2-9a81-6c7a73e7e338","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_Az_urbol_is_jol_latszik_az_orosz_sarkkoron_tombolo_tuzvesz","timestamp":"2019. július. 28. 17:51","title":"Klímakatasztrófa élőben: akkora futótüzek tombolnak Oroszországban, hogy az űrből is látszik a füstjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]