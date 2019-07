Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok mind a kriptovalutával, mind a Facebookkal szemben. A világ befolyásos pénzügyi vezetői szintén nem bíznak a közösségi oldal üzemeltetőiben.","shortLead":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok...","id":"20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb37fbc-f6df-4dc4-bb0c-69c23ecebed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","timestamp":"2019. július. 30. 11:03","title":"Elbukhat a Facebook saját pénze, szinte már senki sem bízik Zuckerbergékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte utólag a brit meteorológiai szolgálat. 38,7 Celsius-fokot mértek Cambridge-ben.","shortLead":"Megdőlt az abszolút országos melegrekord Nagy-Britanniában a Nyugat-Európát múlt héten sújtó hőhullámban - közölte...","id":"20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a9e245-ec8c-42df-8b9b-9ebe43a46075","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_cambridge_egyesult_kiralysag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 29. 19:03","title":"Még egy ok, hogy a klímaváltozás nem vicc: 38,7 fokot mértek Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","shortLead":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","id":"20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3774109-612f-403d-94fa-0bea92c15083","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","timestamp":"2019. július. 30. 08:25","title":"Fekete luxus Range Rover bukott le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","shortLead":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","id":"20190729_Dragul_a_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a94caf-3c74-461c-91f1-6ff2effd5cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Dragul_a_gazolaj","timestamp":"2019. július. 29. 13:34","title":"Drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","shortLead":"A kocsikon van kerékpártároló, biciklipumpa, konnektor, Wi-fi, és még több extra is. ","id":"20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4097d38d-ffd8-4f09-982c-8cb427476396","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Fotok_Kigurultak_a_gyarbol_a_MAV_elso_sajat_ICkocsijai_Szolnokon","timestamp":"2019. július. 30. 15:44","title":"Fotók: Kigurultak a gyárból a MÁV első saját IC-kocsijai Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]