Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi ingyen OneDrive-tárhelyet, holott korábban még ezzel csábították a felhasználókat.","shortLead":"Nem tudni mi állhat a háttérben, mindenesetre a Samsung Galaxy telefonok új tulajdonosai már nem kapnak 100 GB-nyi...","id":"20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc884e80-bf73-48b8-b700-f39a3b9bfd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3a29dd-7ff4-4bca-abde-3d5df14004a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_samsung_galaxy_microsoft_onedrive_tarhely_100_gb_5_gb","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:33","title":"Rossz hír a samsungosoknak: visszavesz a hatalmas ingyenes tárhelyből a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","shortLead":"A kém- és vámpírfilmek örökségét keveri a kádári retróval a Drakulics elvtárs.","id":"20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9618fd4-1807-4d12-a1e7-405b6912118a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb42ccaf-b794-4756-93c7-41968f857c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Magyar_vampir_nyomaba_szegodnek_Kadar_elvtars_ugynokei__video","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:58","title":"Magyar vámpír nyomába szegődnek Kádár elvtárs ügynökei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt mondta, nincs más választásuk, mint szuperfegyvereket fejleszteni. Mindezt úgy, hogy elvileg Trumppal a koreai-félszigeti leszerelés felé tartanak.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt mondta, nincs más választásuk, mint szuperfegyvereket fejleszteni. Mindezt úgy...","id":"20190731_Az_ENSZ_Biztonsagi_Tanacsa_is_osszeul_az_eszakkoreai_raketakilovesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893c67f3-3ed5-44e9-993d-cf4c51124778","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Az_ENSZ_Biztonsagi_Tanacsa_is_osszeul_az_eszakkoreai_raketakilovesek_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 20:35","title":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül az észak-koreai rakétakilövések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta az öt évre szóló kinevezést.","shortLead":"Korábban értesülés szintjén írtunk erről, Palkovics László most megerősítette a dolgot - és már Orbán Viktor is aláírta...","id":"20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bbb81f-cb21-45de-be77-9b2d61c1c1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tenyleg_Maroth_Miklos_fogja_vezetni_az_MTArol_levalasztott_kutatohalozatokat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:35","title":"Tényleg Maróth Miklós fogja vezetni az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f993a-1ae4-4866-94a4-f8e8e1e303f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A német rendőrség egy bevásárlóközpontnál fogta el Cs. Dánielt.\r

\r

","shortLead":"A német rendőrség egy bevásárlóközpontnál fogta el Cs. Dánielt.\r

\r

","id":"20190731_Kobanyai_gyilkossag_Frankfurtban_fogtak_el_a_feltetelezheto_elkovetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeef601-27b4-41a6-921e-9a681b0d4e73","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kobanyai_gyilkossag_Frankfurtban_fogtak_el_a_feltetelezheto_elkovetot","timestamp":"2019. július. 31. 19:58","title":"Kőbányai gyilkosság: Frankfurtban fogták el a feltételezhető elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","shortLead":"Kiderült a két vezető találkozójának konkrétabb időpontja.\r

\r

","id":"20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e6d35-fc8d-438a-bde2-008e902d1e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csutortok_delelott_talalkozik_Orban_es_von_der_Leyen","timestamp":"2019. július. 31. 18:19","title":"Csütörtök délelőtt találkozik Orbán és von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","shortLead":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","id":"20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a62cb-1fbb-4cfa-a787-0b081dcfce45","keywords":null,"link":"/sport/20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:21","title":"1-7-es összesítéssel esett ki a Debrecen az Európa Liga selejtezőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]