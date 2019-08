Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben) egy boldog, de legalábbis kiegyensúlyozott embert fogunk viszontlátni – és azok mi leszünk. Ilyen végtelennek tűnő pillanattá nyúlhat a válás utáni időszak, amelyből egyéni ütemben, de vissza lehet térni az önszeretet valóságának talajára. Ehhez adunk segítő tippeket.","shortLead":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben...","id":"20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4aa0d6b-a6eb-4712-902b-403ae4a1a0d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","timestamp":"2019. július. 31. 09:30","title":"Aktívan felejteni - hogyan építsük fel az önbizalmunkat válás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ első, 20x hibrid zoommal szerelt okostelefonját.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak – és a Nubia által készített tesztfotónak –, a kínai cég hamarosan piacra dobhatja a világ...","id":"20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5a7d83-ccb6-4fd2-81ad-d274cf16f869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89b589f-da1c-4e3f-b999-81661b1b91be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_nubia_z20_tesztfoto_20x_hibrid_zoom","timestamp":"2019. július. 31. 11:03","title":"20x-os zoom: csinált két fotót a Nubia az érkező csúcsmobiljával, magukért beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","shortLead":"Kedves kis emlékként hozta a tulajdonosa Kuvaitból, de elvették tőle.","id":"20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da2dceef-08a0-4fc1-9f3e-7bf7f4cbc3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec4d539-5967-4e39-bb88-9f714bd9ee63","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Raketaveto_lapult_a_repteri_poggyaszban","timestamp":"2019. július. 30. 10:19","title":"Rakétavető lapult a reptéri poggyászban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","shortLead":"A digitális technológia és kultúra nem más, mint az informatika továbbfejlesztett, modernizált változata. ","id":"20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d031b05-3ffc-436a-9b37-974693e70fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf098e0f-cfa8-433f-b563-75cccea34252","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Csak_semmi_panik_nem_vezetnek_be_uj_tantargyat_2020tol_az_oktatasban","timestamp":"2019. július. 31. 13:40","title":"Nem vezetnek be új tantárgyat 2020-tól az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, ezúttal is az elmúlt hét legfontosabb témáit vették elő.","id":"20190730_orultech_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf984d0-47b7-4745-be6d-a7c7ffe07e02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_orultech_podcast","timestamp":"2019. július. 30. 21:33","title":"Podcast: Mivel készül az Apple őszre? És mi volt az a balhé az 51-es körzet körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett - jelentették a csendes-óceáni szigetet tanulmányozó kutatók.","shortLead":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett...","id":"20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b095ed-2ea8-4b53-8c36-8233469d2eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","timestamp":"2019. július. 30. 17:03","title":"Olyan gyorsan pusztulnak a korallzátonyok az óceán felmelegedése miatt, hogy időnk sincs lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d988af66-4e8f-432d-a3fd-35ed21251e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíradonyban és környékén Tasó László fideszes képviselő az erős ember, most, hogy unokaöccse indul a polgármesterségért, egy nyíradonyi alapítvány 332 milliós kormánytámogatást kapott. Aminek az elnöke korábban Tasó volt.\r

\r

