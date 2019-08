Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","shortLead":"A most 51 éves beteg 20 éve így akart öngyilkos lenni. ","id":"20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a99c384f-9ec8-413a-bcef-7d74e3f8c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d7926e-3fc4-4170-8e34-d4362db22ff0","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Husz_eve_lenyelt_fogkefet_operaltak_ki_egy_kinai_ferfi_hasuregebol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:14","title":"Húsz éve lenyelt fogkefét operáltak ki egy kínai férfi hasüregéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","shortLead":"Az európai élelmiszerbiztonsági rendszer jelzett, hogy a Söbekke pudingban üveg lehet.","id":"20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81d6929b-fadb-4faa-8436-4aa8e0f85dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41b6938-ff48-45ea-a064-df7a9be98549","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Biopudingot_hiv_vissza_a_Nebih_mert_uvegdarabok_lehetnek_bele","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:42","title":"Biopudingot hív vissza a Nébih, mert üvegdarabok lehetnek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: A magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","shortLead":"Rengeteg iratot kellene beszereznie a vizsgálathoz. Azért megpróbálja. ","id":"20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbcfd6-cc4f-4975-ac13-204bf1e59b5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szel_Bernadett_tranzitzona_feljelentes_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:58","title":"Gyakorlatilag arra kérte a rendőrség Szél Bernadettet, hogy nyomozza ki az ügyet, amiért feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták a figyelmeztetést.\r

","shortLead":" Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták...","id":"20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deed26f5-38df-4af6-a28f-b71bcbaf353a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dced45-d27c-47b7-94a9-6f8b72413c80","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Szombaton_is_barhol_lehetnek_zivatarok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:03","title":"Szombaton is bárhol lehetnek zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","shortLead":"Gyorsított eljárásban, néhány nap alatt elítélte őket a kiskunhalasi bíróság. ","id":"20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d11547-ceef-4ef7-ac22-828bae987dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277b85-ffde-4030-aa73-a61fc14eaa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Gorog_turistabuszon_hamis_szemelyivel_akart_Magyarorszagra_lepni_harom_szir","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Görög turistabuszon, hamis személyivel akart Magyarországra lépni három szír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá lökött két embert. ","shortLead":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá...","id":"20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3494-8e67-4686-8911-4b93aa0d1397","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:49","title":"A svájci határ ellenőrzését jelentette be az eritreai férfi tette után a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]