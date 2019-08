Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó példány is elpusztul.","shortLead":"Alig egy év leforgása alatt elpusztult a disznódelfinek több mint fele, és könnyen lehet, hogy a jövő évben az utolsó...","id":"20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a74d2-520c-4d59-9a41-ed42735b29dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_disznodelfin_veszelyeztetett_allatfaj_illegalis_halaszat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:03","title":"A szemünk láttára halhatnak ki a disznódelfinek, pedig megmenthetnénk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","shortLead":"A motortérben találtak rá a fegyverre és a hangtompítóra. ","id":"20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5564de34-bcff-4442-a8db-a32726e0f994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236b5d3b-6e4a-4c79-b12b-58b6c33d8989","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Engedely_nelkuli_fegyvertartas_loszer_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:27","title":"Engedély nélkül tartottak fegyvereket, lecsapott rájuk a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sérültek állapota válságos. ","shortLead":"A sérültek állapota válságos. ","id":"20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0eb16-53a6-42c8-8429-fc48f46f7b44","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Húsz halottja van az El Pasó-i lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","shortLead":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","id":"20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748d6fd2-d790-4c6d-8d5d-a2397eb4e08e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:33","title":"Ezt kell tudnia, ha épp az önkormányzati választás előtt költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","shortLead":"A második szabadedzést félbe is kellett szakítani Alexander Albon balesete miatt.","id":"20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14da0855-2518-4c68-ad7e-6d2870c50e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4891dcd-78e2-43ee-aa4a-15633933d72e","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Hungaroring_Gasly_volt_az_esoben_a_leggyorsabb","timestamp":"2019. augusztus. 02. 18:58","title":"Hungaroring: Gasly volt az esőben a leggyorsabb, Albon a falnak csapódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három versenyből kettőt megnyert. Az élete legjobb versenyére viszont még vár. Max Verstappennel a Hungaroringen beszélgettünk.



","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője figyelemre méltó győzelmi széria után érkezett a Hungaroringre: az elmúlt három...","id":"20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70cd9ca5-5f41-4017-9922-e7676ca22f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b8c11c-c56b-442f-a22b-da496ad8c6b1","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Max_Verstappen_Nekem_nem_kell_senkihez_sem_mernem_magam","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:15","title":"Max Verstappen: Nekem nem kell senkihez sem mérnem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]