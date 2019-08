Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","shortLead":"Tíz napon belül megállapodást várnak.","id":"20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ce50d4-3271-4b62-ab53-ae60edb75768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f33a70-edf9-4c8d-8a3c-08c7f9658acd","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Soha_nem_volt_meg_ilyen_fontos_szakasza_az_amerikaiak_es_a_talibok_beketargyalasanak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:24","title":"Soha nem volt még ilyen fontos szakasza az amerikaiak és a tálibok béketárgyalásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198b9415-993b-4437-a5e1-45fa37fda86e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:20","title":"Elmosott az eső egy vasúti pályát Somogyban, napokig nem járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","shortLead":"Az átjelentkezők a tartózkodási helyükön, a költözők már az új lakóhelyükön szavazhatnak.","id":"20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=006c337b-47c8-456b-8940-5c887e4106cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748d6fd2-d790-4c6d-8d5d-a2397eb4e08e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Onkormanyzati_valasztas_koltozes_szavazas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:33","title":"Ezt kell tudnia, ha épp az önkormányzati választás előtt költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pénteken. ","shortLead":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab837037-fd4f-430a-8cbf-cce0d75e4f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:07","title":"Trump Putyinnal beszélgetett: Egy kicsit ők is engednek majd, egy kicsit mi is engedünk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","shortLead":"Meglepő eredményekkel indul a bajnokság. ","id":"20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9deeb16a-fda1-4a92-b96c-963ad05d513e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Gyozott_a_Puskas_a_Kisvarda_es_a_Mezokovesd_is_az_NB_I_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:36","title":"Győzött a Puskás, a Kisvárda és a Mezőkövesd is az NB I első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]