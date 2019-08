Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","shortLead":"A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié, ahogy a Coca-Cola is – üzeni a cég.","id":"20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda81fb0-e65a-4dcd-900c-de08535d8d21","keywords":null,"link":"/elet/20190805_CocaCola_Hiszunk_abban_hogy_mindannyian_egyenloek_vagyunk","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:32","title":"Coca-Cola: Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","shortLead":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","id":"20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13f865e-7ffe-44b4-8b37-ad4d6e06b311","keywords":null,"link":"/sport/20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"BL: szlovén vagy norvég ellenfelet kaphat a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit tekinti át.","shortLead":"Mészáros Beatrix külön kitért a LIDL egyik reklámújságjára is, de írt az EZO TV-ről is. A szakdolgozat a GVH ügyeit...","id":"20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f27cf9e-7f33-43a7-b298-581556923f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7971e51-68cc-4cb9-bdab-c32834a3a00a","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Meszaros_Lorinc_lanya_a_piac_tisztessegtelen_befolyasolasarol_irta_szakdolgozatat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:20","title":"Mészáros Lőrinc lánya a piac tisztességtelen befolyásolásáról írta szakdolgozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette a demokratikus jogokért tüntetőket Peking egyik magas rangú képviselője.","shortLead":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette...","id":"20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9362b9da-7cdc-4553-801e-bc113ffb9c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:21","title":"Peking durván figyelmeztette a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","shortLead":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","id":"20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340cb90a-db0e-4800-a3a9-1708baa56a86","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:30","title":"Kiderült a McDonald's „környezetbarát” papír szívószálairól, hogy nem újrahasznosíthatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem sikerül biztosítani az ügyeletet.","shortLead":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem...","id":"20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e948924-256c-4a1b-83b2-4e6530e4168a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:51","title":"Nincs szakorvos a Margit kórházban, nehézkes a gyomorvérzéses betegek ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","shortLead":"Ő azonban sem függetlenként, sem pártszínekben nem hajlandó indulni. ","id":"20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51c1b90-0879-4906-bf4b-163c528b4ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vona_gabor_jobbik_fidesz_polgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:18","title":"Vona: Vannak jó fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","shortLead":"Egyelőre csak kísérleti jelleggel. ","id":"20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee8c2-6d23-4d3a-94ab-389df9ed0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9568c155-d81b-4742-b530-fa248b2746f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Napelemparkot_epit_a_Videoton_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:56","title":"Napelemparkot épít a Videoton Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]