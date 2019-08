Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai uniós határ- és partvédelmi ügynökség szerint nem igaz, hogy munkatársai illegális bevándorlókkal szemben jogsértéseket követtek volna el, ahogy azt egy német-brit sajtójelentés állította.","shortLead":"Az európai uniós határ- és partvédelmi ügynökség szerint nem igaz, hogy munkatársai illegális bevándorlókkal szemben...","id":"20190805_frontex_hatarorseg_jogsertes_jelentes_cafolat_illegalis_bevandorlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c676a-5c47-4cc4-97fb-0f64894804d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_frontex_hatarorseg_jogsertes_jelentes_cafolat_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:26","title":"Cáfolja a Frontex, hogy erőszakosak az uniós határőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","shortLead":"A vadállatok rendszeresen megfordulnak a belterületi részeken, volt, amelyik kerítésen keresztül döfött meg egy kutyát.","id":"20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b22fe27-131e-4280-879d-e9de5f384461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5975b09a-97c3-44ac-a3bd-49be41167104","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_vaddiszno_vadasztarsasag_balatonfelvidek_vadaszat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:11","title":"Vaddisznóktól félnek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy ásványvizet adni, ezek ugyanis nem elegendőek az ásványi anyagok pótlására – közölte a Semmelweis Egyetem. ","shortLead":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy...","id":"20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed862be-0c6c-450b-930e-043a9bb62cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:03","title":"Nem jó, ha csak vizet iszik a gyerek a hőségben, mást is adjon neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel tízezer beázást, 4500 villámcsapás miatti anyagi kárt, és 2500 jégverés miatti káreseményt jelentettek be a nyáron.","shortLead":"Közel tízezer beázást, 4500 villámcsapás miatti anyagi kárt, és 2500 jégverés miatti káreseményt jelentettek be...","id":"20190805_Masfel_milliard_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e666c408-d48b-4b3a-8096-b8be441cadca","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Masfel_milliard_forintnal_is_tobb_kart_okoztak_a_viharok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:04","title":"Másfél milliárd forintnál is több kárt okoztak a viharok a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]