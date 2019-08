BMW tavaly leplezte le a még a nem éppen kicsi X5 -ösnél is nagyobb és nem régiben általunk is alaposan kipróbált X7-es szériát , melynek eddigi csúcsmodellje a hazánkban 33,16 millió forintos alapárú M50d volt. Vélhetően akadnak olyanok, akik nem igazán szimpatizálnak ennek gázolajos erőforrásával, vagy esetleg keveslik annak 400 lóerős teljesítményét. Nekik készült a nemrégiben leleplezett és most már hazai listaárral is rendelkező új csúcsmodell, az M50i.

Az X7 M50i itthoni alapára 33,8 millió forint, vagyis a benzines csúcsmodell 640 ezer forinttal kerül többe a dízeles nagyágyúnál. Összehasonlításképp, a legolcsóbb X7-es, a 30d kereken 25 millió forintos áron kapható, a 40i pedig minimum 25,6 millió forint kifizetését követően vezethető haza.

Mivel az X7 7 üléses változatban is kapható, semmi akadálya, hogy fel lehessen rá venni a felső értékhatár nélküli nagycsaládos támogatást, ami 2,5 millió forintot hasít ki a több 10 millió forintos árból.

A 4,4 literes biturbó V8-as erőforrás először az M850i-ben bukkant fel, aztán nemrégiben az M550i is megkapta, most pedig az X7 M50i motorházteteje alá is beköltözött. Ennek 530 lóerős teljesítménye, illetve 750 Nm-es nyomatéka 4,7 másodperces 0-100-as szintidőt tesz lehetővé, ami egy ilyen 5 méternél jelentősen hosszabb és 2 tonnánál jóval nehezebb SUV-tól igen komoly teljesítmény.

Említést érdemel továbbá az xDrive összkerékhajtás, az M Sport hátsó differenciálzár és fékrendszer, a 22 colos kerekek, illetve az adaptív M futómű. A nyolcfokozatú automataváltóval szerelt BMW X7 M50i elektronikusan korlátozott végsebessége 250 km/h.

