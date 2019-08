Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat is tettek.","shortLead":"Ajánlásokat is tettek.","id":"20190808_Hianyossagokat_talalt_az_ASZ_a_Miniszterelnoksegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ba799-1e29-4f8d-93e3-fcd1a23b6580","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Hianyossagokat_talalt_az_ASZ_a_Miniszterelnoksegnel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:07","title":"Hiányosságokat talált az ÁSZ a Miniszterelnökségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött tartalmakat is.","shortLead":"A Hyp3r nevű cég állítólag a felhasználói profilokból gyűjtött adatokat, de lementették a Stories-ba feltöltött...","id":"20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab10faa2-aaa4-4c87-a72f-05ec3fe987e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_instagram_hirdetes_hyp3r_szemelyes_adatok_felhasznalasa","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:03","title":"Szakított egyik partnerével az Instagram, mert az adatokat gyűjtött a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak csak mentőt, amikor a nő ájultan esett össze.\r

\r

","shortLead":"Egy nő a munkakezdéskor is már mellkasi fájdalmakra panaszkodott, de kollégái semmit nem tettek. Órákkal később hívtak...","id":"20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=287f3183-ca08-42da-a2cc-fff2015b393f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60a5bfa-b4ca-4e76-8050-9db8ca783344","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Nem_vettek_eleg_komolyan_a_kollegai_a_fajdalmait_majdnem_meghalt_egy_budapesti_no","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:56","title":"Nem vették elég komolyan a kollégái a fájdalmait, majdnem meghalt egy budapesti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat. A funkció végre elkészült, a cég pedig elkezdte bekapcsolni.","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat...","id":"20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d47ffe-0ce7-4981-be69-dec87e30161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:03","title":"Magyarországra is elhozza sétálós csodafunkcióját a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre tesztüzemben működik az összesen 4 automata. ","shortLead":"Egyelőre tesztüzemben működik az összesen 4 automata. ","id":"20190807_Autamata_poggyaszfeladokat_raktak_ki_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e6580a-8706-4d03-9f1a-703d14cc9b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Autamata_poggyaszfeladokat_raktak_ki_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:33","title":"Automata poggyászfeladókat raktak ki Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban élt. A Város Mindenkié szerint a férfit az önkormányzat tette hajléktalanná, a polgármester viszont ezt határozottan visszautasítja. A polgármester azzal érvel, borzalmas állapotok voltak a lakásban, a férfi a többszöri segítségnyújtás után sem változtatott életmódján. Az ügyben vizsgálat indult. ","shortLead":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban...","id":"20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38ae6ef-3517-4e39-bc05-cf3aca4735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:05","title":"Mindenki másra mutogat – vizsgálat indul a 79 éves Károly bácsi lakhatási ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","shortLead":"A siklóernyős még februárban tűnt el.","id":"20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e034de44-ae4b-453e-a5d3-57e28c78f761","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Megtalaltak_az_eltunt_magyar_holttestet_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:01","title":"Megtalálták az eltűnt magyar holttestét Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]