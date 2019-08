Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában, az orosz rohamrendőrség egyik parancsnokaként tűnt fel az az ukrán tiszt, aki 2013 végén felesleges erőszakkal verte szét a kijevi diáktüntetőket, s ezzel – akaratán kívül – jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tüntetéshullám új lendületet kapjon, s végül 2014 elején elsöpörje a Moszkva-párti ukrán elnököt, Viktor Janukovicsot.","shortLead":"Moszkvában, az orosz rohamrendőrség egyik parancsnokaként tűnt fel az az ukrán tiszt, aki 2013 végén felesleges...","id":"20190807_A_kijevi_forradalom_kirobbantoja_most_Moszkvaban_vereti_az_ellenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6c1223-53ea-4c79-9a32-32abf43333a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_A_kijevi_forradalom_kirobbantoja_most_Moszkvaban_vereti_az_ellenzeket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:33","title":"A kijevi forradalom kirobbantója most Moszkvában vereti az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","shortLead":"A megújult ingolstadti sportkocsi kétféle teljesítményszinttel és kétféle karosszériával rendelhető.","id":"20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a9794d-2d7e-42b0-a418-171d7f52f9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb585e-cfe1-47c5-9cc1-e99ff97e4a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_579_millio_forinton_nyit_itthon_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:21","title":"57,9 millió forinton nyit itthon az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","shortLead":"Az ország nagyjából harmadára adták ki a figyelmeztetést a rossz idő miatt.","id":"20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965a5734-3feb-4fd0-a683-f9c8b9d25db4","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Vihar_es_felhoszakadas_erkezik_de_van_ahol_marad_a_hosegriado_is","timestamp":"2019. augusztus. 08. 05:53","title":"Vihar és felhőszakadás érkezik, de van, ahol marad a hőségriadó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","shortLead":"A régi pártházban van négy tanterem, ezekkel van a gond. ","id":"20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519ebdec-8c68-418d-920e-e956a1b3d1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d64c3e-1f99-4056-a3a2-891c1a361481","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egeszsegre_karos_mennyisegu_a_penesz_az_etyeki_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:56","title":"Egészségre káros mennyiségű a penész az etyeki iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan értékeli az új szlovák államfő munkáját, a második helyen Ferenc pápa, a harmadikon Orbán Viktor végzett.","shortLead":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan...","id":"20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db55b136-4256-4bf4-a541-1bada9e44fad","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:13","title":"A csehek többre értékelik Ferenc pápa munkáját, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek ki a hitelbírálatokon.","shortLead":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek...","id":"20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff4c4e-6998-436e-9f6f-8445a4e34d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:44","title":"Gyakran csak a szerencsén múlik, ki kaphatja meg a babaváró kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az: a nehezen elpusztítható élőlények vajon életben maradtak-e az űreszköz becsapódása után.","shortLead":"Az áprilisban lezuhant Beresít holdszonda nem volt üres, ezernyi medveállatka utazott rajta. A kérdés most az...","id":"20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48dd2690-9b9e-45ea-9c98-7d534ae7d26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558325e9-a655-479e-a21d-d9ba4b32ebb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_medveallatka_hold_eloleny_beresit_urszonda","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:03","title":"Hadseregnyi élőlény kerülhetett a Holdra egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]