Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának a felhasználók.","shortLead":"Bár az iPhone-ok akkumulátorát nemcsak az Apple képes kicserélni, a cég nem szeretné, ha máshoz fordulnának...","id":"20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5101088-5c07-46ed-a9bd-f20c28d98690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5efb13f-f8ef-41e3-bcba-d9064615507f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_apple_iphone_akkumulator_csereje","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:03","title":"Ráijeszt a felhasználókra az Apple, ha nem velük cseréltetik az iPhone akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja látni.","shortLead":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja...","id":"20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703377dc-5c55-4fc1-a807-f0ffda90c0ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:21","title":"Rendőrautó lett az új Skoda Scalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmélyült egy laza olvasmánynak nem nevezhető könyvben a német kancellár.","shortLead":"Elmélyült egy laza olvasmánynak nem nevezhető könyvben a német kancellár.","id":"20190808_Merkel_nyaral_az_Orbantalalkozo_elott_a_zsarnokokrol_olvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10317d-f2ac-4b4c-b366-b30a12e46323","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Merkel_nyaral_az_Orbantalalkozo_elott_a_zsarnokokrol_olvas","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:11","title":"Merkel nyaral, az Orbán-találkozó előtt a zsarnokokról olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó gigantikus divatterepjárója a bőven 500 lóerő felett teljesítő új motorral sportkocsiszerűen gyorsul. És felvehető rá a 7 üléses állami támogatás.","shortLead":"A bajor gyártó gigantikus divatterepjárója a bőven 500 lóerő felett teljesítő új motorral sportkocsiszerűen gyorsul. És...","id":"20190809_a_legnagyobb_bmw_a_legerosebb_motorral_hazankban_az_x7_m50i","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1ad885-db9b-49ef-947d-de60aebe2115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a89ee4c-e7f1-4cee-8cdd-0e45bd12f91c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_a_legnagyobb_bmw_a_legerosebb_motorral_hazankban_az_x7_m50i","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:21","title":"A legnagyobb BMW, a legerősebb motorral: hazánkban az X7 M50i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1","c_author":"Balla István, Sándor Anna","category":"elet","description":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai tömegtumultus nem számított különleges helyzetnek, ezért nem kellett életbe léptetni az erre kidolgozott tervet. Pedig a szociálpszichológus szerint, ha a tömegben álló emberek elkezdik tehetetlennek érezni magukat, könnyen kitörhet a pánik.","shortLead":"Drasztikusan megnőtt a Sziget Fesztivál által meghatározott „telt ház” mértéke, de a szervezők szerint a szerdai...","id":"20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa3989de-ba5c-4f63-a6a5-ff7e58ba4ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0a60a-c7d3-4d68-b3b2-f0ac3445fbb8","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ha_kitor_a_panik_nincs_megallas","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:40","title":"Ha kitör a pánik, nincs megállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f","c_author":"Csányi Nikolett - Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten. Innen nem csak a nagyszínpadot, lényegében mindent látni – beleértve a beléptetés folyamatát is. A monitorokkal és rádióval felszerelt szobában még egy meteorológus is ül. Videó.","shortLead":"A színpadok és a kikapcsolódást segítő helyszíneken túl egy, a fesztiválozókra vigyázó központ is található a Szigeten...","id":"20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f3713f-7e8c-47b2-b0e7-10c1e315c32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e45b72a-afd0-4e59-bfdd-a12805f47828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_sziget_fesztival_2019_operativ_kozpont_benis_daniel","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:03","title":"Akik mindent látnak a Szigeten – a fesztivál operatív irányítóközpontjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb43ece1-2cae-4771-b89d-ec0f957600ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakemberek régóta figyelmeztetnek, hogy a nagy hajók által keltett hullámok kimossák a város alapzatát.","shortLead":"A szakemberek régóta figyelmeztetnek, hogy a nagy hajók által keltett hullámok kimossák a város alapzatát.","id":"20190809_Velence_kitiltja_az_oceanjarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb43ece1-2cae-4771-b89d-ec0f957600ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfcea1b-a346-4cd3-bdaf-7bb46ebc331b","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Velence_kitiltja_az_oceanjarokat","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:09","title":"Velence kitiltja az óceánjárókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]