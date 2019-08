Ha autóba ül a hőségben, ezt feltétlenül olvassa el

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","shortLead":"Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.","id":"20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7786100-096a-4cd7-a6a7-318815d53c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4034086b-9f56-4c81-8ec6-dbefda4ad9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Nem_lehet_jovore_erettsegizni_a_Szinyei_Merse_Pal_Gimnaziumban_az_igazgatot_is_levaltottak","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:48","title":"Nem lehet jövőre érettségizni a Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, az igazgatót is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten merésznek hatottak volna a saját korában. ","shortLead":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten...","id":"20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026f083-e83f-4647-a322-bbf7e784b534","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:15","title":"Hamarosan elolvashatjuk Proust eltitkolt, homoszexuális szerelmi történeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","shortLead":"Leginkább az idősek között aratott a forróság.","id":"20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c8365f-8630-4ecf-b63a-33ac245fa391","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Tobb_szaz_halalesetet_okozott_a_meleg_Hollandiaban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:03","title":"Több száz halálesetet okozott a meleg Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","shortLead":"Most végképp nem érdemes taposni a gázt.","id":"20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d194dd4-ca06-46c2-af14-c7c8e3e51ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_Jovo_heten_vadaszik_a_rendorseg_a_gyorshajtokra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 18:26","title":"Jövő héten vadászik a rendőrség a gyorshajtókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","shortLead":"Távhővezeték építése miatt zárnak le egy sávot.","id":"20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c15a81b-5705-4281-b7c3-f631845778d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Hetfotol_beszukul_az_Astorianal_a_Rakoczi_ut","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:03","title":"Hétfőtől beszűkül az Astoriánál a Rákóczi út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063b2458-b612-4787-88b1-d2a2f0fde4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugati megyékben vörös riadó, a többi területen se lesz kellemes a kánikula.","shortLead":"A nyugati megyékben vörös riadó, a többi területen se lesz kellemes a kánikula.","id":"20190809_Figyelmeztetes_dogmeleg_lesz_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=063b2458-b612-4787-88b1-d2a2f0fde4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cba743-977c-4ec2-80ec-60404a14ed44","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Figyelmeztetes_dogmeleg_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:20","title":"Figyelmeztetés: dögmeleg lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott fel a szag.","shortLead":"Számítógépes modellel körbehatárolták a szag forrását, az Érd – Felcsút – Tatabánya – Esztergom négyszögből csaphatott...","id":"20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d8a81c4-0ffe-4986-ab29-00dbda80e9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2071fa7a-8ce9-4c5e-99fc-3be50d908833","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Az_Orszagos_Meteorologia_Szolgalat_szerint_akar_Felcsutrol_is_johetett_az_orrfacsaro_buz","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:49","title":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint akár Felcsútról is jöhetett az orrfacsaró bűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]