[{"available":true,"c_guid":"c9a45c3e-7e51-4a2a-aff0-a7b9651cd2d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A káoszt elég jól adja át az egyik felvétel, amely a repülőtéren örökített meg néhány feszült pillanatot. ","shortLead":"A káoszt elég jól adja át az egyik felvétel, amely a repülőtéren örökített meg néhány feszült pillanatot. ","id":"20190814_Hongkongban_mar_a_rendort_utik_a_sajat_gumibotjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9a45c3e-7e51-4a2a-aff0-a7b9651cd2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1656e27e-72f8-4ccc-a8cb-18f8092f6abe","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Hongkongban_mar_a_rendort_utik_a_sajat_gumibotjaval","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:34","title":"Hongkongban már a rendőrt ütik a saját gumibotjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","shortLead":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","id":"20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f37547-a295-498e-85a8-ffd629ebfa2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:58","title":"Egy alapáron 40 milliós Mercedes is a Vajna-hagyaték része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","shortLead":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","id":"20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b37a-2db2-44a2-a074-17f08003cc25","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:41","title":"Újabb nemi betegség ellen fejlesztettek ki védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island, a balfék rendőrökről szóló Jófiúk, folytatódnak a közönségkedvenc sorozatok, de új évaddal indul az X-Faktor is. ","shortLead":"Bejelentette az őszi műsorterveit az RTL Klub. A legnagyobb hír, hogy érkezik a korábban már belengetett Love Island...","id":"20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430f495b-1a14-472d-bcd2-985f55a714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1012a1e-56d1-4640-88f9-2bbfa1032b63","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Rtl_klub_love_island_jofiuk_x_faktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:25","title":"Ez jobb, mint a csok: ősszel indul az RTL-en a világ egyik legnépszerűbb párkereső show-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis nyelvvizsgával érték tetten nyáron a Pécsi Tudományegyetemen. Bár az ügyészségnek elismerte a bűncselekményt, a hvg.hu-val nem volt túl készséges. A dzsúdószövetség egyelőre nem találta ki, hogy reagáljon az etikailag is érzékeny ügyre.","shortLead":"A világ- és európai bajnoki ezüstérmes sportolót, az idei (és 7 korábbi) év +100 kilós magyar bajnokát hamis...","id":"20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb14d31e-a158-4f7a-ada7-f3fba580027c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31df580-e7cc-4fe4-b401-586ed4f3b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_bor_barna_ugyeszseg_kozokirat_hamisitas_nyelvvizsga","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:00","title":"Közokirat-hamisítással vádolja a három olimpiát megjárt dzsúdóst, Bor Barnát az ügyészség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","shortLead":"Nem tudni, hogy milyen megfontolásból hagyták ott Solymáron ezeket a szemre nem rossz állapotú szanitereket.","id":"20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f87ee03-d335-42d6-a1bd-1bb0a2f29b1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_a_nap_fotoi_hibatlan_wckagylokat_hagytak_az_ut_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:41","title":"A nap fotói: Hibátlan WC-kagylókat hagytak az út mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi területen.



","shortLead":"A havasi lótusz egy ritka és veszélyeztetett faját fedezték fel kínai tudósok a szecsuáni Volung természetvédelmi...","id":"20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a936c5b-3068-4fa9-9c76-9057915e7eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f2836-677d-4a62-890b-acd940e3c7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_havasi_lotusz_ismeretlen_faj_kina_csengdu_volung","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:03","title":"4700 méter magasan bukkantak rá egy eddig nem ismert növényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]