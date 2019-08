Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és közokirat-hamisítással, mert két fiút és két lányt más nevére kiállított útlevéllel utaztattak. Őrizetbe vételük mellett gyorsított eljárást kezdeményeztek velük szemben.","shortLead":"Egy iraki férfit és egy szír nőt gyanúsít a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság embercsempészéssel és...","id":"20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d196c07-8c9e-4fa0-b3e8-6da140d3936d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ed2a9-0be6-4bed-95ab-c14148398a67","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ferihegyen_buktak_le_a_gyerekcsempeszek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:27","title":"Ferihegyen buktak le a gyerekcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4111b1f1-655c-4690-83c5-5d510c3c1ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen dedikálást még nem látott a világ. ","shortLead":"Ilyen dedikálást még nem látott a világ. ","id":"20190814_Nemere_Istvan_utolerhetetlen_vilagrekordra_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4111b1f1-655c-4690-83c5-5d510c3c1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132ddda-f9af-4b83-9a3b-ba3132c97279","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Nemere_Istvan_utolerhetetlen_vilagrekordra_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:56","title":"Nemere István „utolérhetetlen” világrekordra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott a beszélgetésekbe. Az évek óta fennálló gyanúnak több jele is volt, ám az oldal mindig elérte, hogy felhasználóit megtartsa. De vajon most is sikerül?","shortLead":"Noha Mark Zuckerberg sokáig határozottan tagadta, végül beigazolódott, a Facebook tényleg belehallgatott...","id":"20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6911a0d7-d6d3-479b-aeba-6494889d8142","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_hallgatozas_lehallgatas_fiok_torlese_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:03","title":"Most lett csak igazán fontos, hogy átgondolja, törli-e magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a lista, kik Magyarország legnagyobb adósai.","shortLead":"Itt a lista, kik Magyarország legnagyobb adósai.","id":"20190815_Otmilliard_forintot_keres_a_NAV_egy_gabonakereskedon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a137fc-77bd-4b46-8d0b-9570a45720dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c95b3cd-8b88-47b2-99d3-6942fd850dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190815_Otmilliard_forintot_keres_a_NAV_egy_gabonakereskedon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:19","title":"Ötmilliárd forintot keres a NAV egy gabonakereskedőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","shortLead":"Bizonyítási eljárást kezdeményeznek. ","id":"20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b84d34-7f9b-43ba-82a5-869be477ee53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59f068b-f186-41c3-ac8b-480ba97a6b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Vorosiszapper_13_vadlott_eseteben_fellebbez_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:12","title":"Vörösiszapper: 13 vádlott esetében fellebbez az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök, egyúttal csütörtök hajnali Twitter-üzenetében Trump a Pekinggel kötendő kereskedelmi megállapodás feltételéül szabta, hogy humánus módon kell kezelni a kialakult helyzetet.","shortLead":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed81a90-8262-4985-8654-f5d53e884ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:13","title":"Trump találkozna a kínai elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1eb8a88-8e42-40cf-990f-d1c9fb8719dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. ","shortLead":"Az éj leple alatt bandukoltak az erdőben. ","id":"20190815_Farkasfalka_vadkamera_farkasok_Aggtelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1eb8a88-8e42-40cf-990f-d1c9fb8719dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668795e4-6d57-428c-889b-9e5bc29bf893","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Farkasfalka_vadkamera_farkasok_Aggtelek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:49","title":"Egyszer csak átsétált egy farkasfalka az aggteleki vadkamera előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","shortLead":"Ebből a csúcstechnikás sportkocsiból alig néhány példány fog készülni, és természetesen méregdrága lesz. ","id":"20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b865c855-da31-499a-b67c-cd42b23705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4755472-1e7c-4837-a243-b5681ab0f8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_vissza_es_egyben_elore_is_repit_az_idoben_a_bugatti_uj_hiperautoja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:21","title":"Vissza és egyben előre is repít az időben a Bugatti új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]