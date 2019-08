800 millió forintos teljesen egyedi Paganit fotóztak Budapesten

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78cd5a2b-a84a-406a-989b-e03913231a18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl meleg van, túlságosan igénybe vannak véve a járművek. A BKV szerint új buszok vásárlása jelentené a jó megoldást. ","shortLead":"Túl meleg van, túlságosan igénybe vannak véve a járművek. A BKV szerint új buszok vásárlása jelentené a jó megoldást. ","id":"20190813_A_BKK_a_klimahelyzetrol_sajnos_elofordulhatnak_meghibasodasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5a2b-a84a-406a-989b-e03913231a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba1f95b-2b72-44ae-a49f-b3efb165a08f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_BKK_a_klimahelyzetrol_sajnos_elofordulhatnak_meghibasodasok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:31","title":"A BKK a klímahelyzetről: sajnos előfordulhatnak meghibásodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D. Salinger műveit.","shortLead":"Az író, majd az örökségét kezelő család hosszú éveken át tartó tiltakozása után végre e-könyvként is kiadják J. D...","id":"20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1caac436-3f78-4491-84f5-a1d86ade63c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c435615d-8e4b-4547-9579-968c52baa616","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_jd_salinger_e_konyvek_zabhegyezo_technologia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:33","title":"Jön a digitális Zabhegyező, bár Salinger talán ma sem adná ki így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.\r

","shortLead":" Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló...","id":"20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bc4e7-7349-4a33-9bde-06316e7af7fb","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Emberek_millioi_vannak_veszelyben_vilagszerte_jelentosen_emelkedett_a_kanyaros_megbetegedesek_szama","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"\"Emberek milliói vannak veszélyben\": világszerte jelentősen emelkedett a kanyarós megbetegedések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","shortLead":"Egy nap alatt 22 százalékot esett a helyi fizetőeszköz, a peso. ","id":"20190813_Argentina_valsag_imf_politika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afccba88-d7c9-4cba-a469-33c3fcbf6c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bac63b-2513-4d4d-a2a5-011d8f1a4dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Argentina_valsag_imf_politika","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:45","title":"Argentína ismét nagy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért egy furcsa üzenettel bombázza őket. A cég most szerint mindez a vásárlókat szolgálja.","shortLead":"Nem szeretné az Apple, ha a felhasználók nem hivatalos forrásból származó akkumulátort tennének az iPhone-ba, ezért...","id":"20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508df99c-a420-4b00-a50a-f94767d251cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_iphone_iphone_akkumulator_csereje_figyelmezteto_uzenet","timestamp":"2019. augusztus. 15. 09:33","title":"Akkumulátorügy: az Apple szerint a felhasználókat védik az ijesztgetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák hatóságok az ellen a négy ember ellen, akiket Jan Kuciak szlovák újságíró és mennyasszonya meggyilkolásával is vádolnak.","shortLead":"Még három gyilkosság, két ügyész és egy ügyvéd megölésének előkészítése miatt is vádat emeltek szerdán a szlovák...","id":"20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a234d-c7c2-4650-b709-883cf64aff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Kuciakgyilkossag_tovabbi_gyilkossagok_kitervelesevel_vadoltak_meg_a_gyanusitottakat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:09","title":"Kuciak-gyilkosság: további gyilkosságok kitervelésével vádolták meg a gyanúsítottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]