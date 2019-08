Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.","shortLead":"Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott...","id":"20190816_automata_vece_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fc280-a2bf-4a60-8617-2fddec174d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b6655c-6490-4c03-a2f7-326d7bf11d11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_automata_vece_szeged","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:40","title":"Csoda robotvécéje lett Szegednek, csak időnként kinyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","shortLead":"A pályázat második köre is sikertelen volt.","id":"20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea17132-6c6c-4892-a13b-fe3be64a09b0","keywords":null,"link":"/kkv/20190817_Senkinek_nem_kellenek_a_Heti_Valasz_kiadvanyai","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:57","title":"Senkinek nem kellenek a Heti Válasz kiadványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonban előtte lesz olyan időszak is, amikor egyáltalán nem fog közlekedni a 4-es és a 6-os villamos.","shortLead":"Azonban előtte lesz olyan időszak is, amikor egyáltalán nem fog közlekedni a 4-es és a 6-os villamos.","id":"20190816_Meg_egyet_kavarnak_a_nagykoruti_villamos_menetrendjen_de_szeptember_elejere_igerik_minden_rendben_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d7ad2c-01e3-4d30-83c3-8b75d873a898","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Meg_egyet_kavarnak_a_nagykoruti_villamos_menetrendjen_de_szeptember_elejere_igerik_minden_rendben_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:10","title":"Még egyet kavarnak a nagykörúti villamos menetrendjén, de szeptember elejére ígérik, minden rendben lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0b447-2544-4b3b-9659-15a14ac0613a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem is hittem el. Eddig celebként tartottak számon, ami rettentően zavart” – nyilatkozta.","shortLead":"„Nem is hittem el. Eddig celebként tartottak számon, ami rettentően zavart” – nyilatkozta.","id":"20190817_Sirva_vette_at_a_lovagkeresztet_Fodor_Zsoka_akit_sokan_Magdi_anyuskent_ismernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b0b447-2544-4b3b-9659-15a14ac0613a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7188d6-cc65-467c-a149-09631db7024f","keywords":null,"link":"/elet/20190817_Sirva_vette_at_a_lovagkeresztet_Fodor_Zsoka_akit_sokan_Magdi_anyuskent_ismernek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 11:06","title":"Sírva vette át a lovagkeresztet Fodor Zsóka, akit sokan Magdi anyusként ismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","shortLead":"Eddig közel 300 millió forint közpénz.","id":"20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1271bdd-b516-4d8a-bcdd-7f3fcb25f2e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megjelent_Szijjarto_testvere_a_kamionsportban_omlik_az_allami_penz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:10","title":"Megjelent Szijjártó testvére a kamionsportban, ömlik az állami pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Open Arms a Földközi-tengeren hányódó bevándorlókat vett fel, akiket több mint két hete nem engednek kiszállni.","shortLead":"Az Open Arms a Földközi-tengeren hányódó bevándorlókat vett fel, akiket több mint két hete nem engednek kiszállni.","id":"20190817_Pattanasig_feszult_a_helyzet_az_olasz_partoknal_veszteglo_mentohajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cdac-2848-41a7-b123-73fb4cb67912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ac09af-8a7a-4783-b7c1-e7282ea7b407","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Pattanasig_feszult_a_helyzet_az_olasz_partoknal_veszteglo_mentohajon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 16:35","title":"Pattanásig feszült a helyzet az olasz partoknál veszteglő mentőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mármint a legálisba.","shortLead":"Mármint a legálisba.","id":"20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78762d82-5bb6-448d-8b98-53e633698993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da697246-f6f6-47ee-98f7-9a07bcba2673","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Csak_ugy_omlik_a_penz_a_fubizniszbe","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:54","title":"Csak úgy ömlik a pénz a fűbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]