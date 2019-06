Hazai leleményesség: a nyár legmenőbb Wartburgja, a vízzel teli Waterburg

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács Zoltán rögvest billentyűt ragadott.","shortLead":"Soros György fia volt a vendég a CEU diplomaosztóján, ahol arról beszélt: az egyetemet elüldözték az országból. Kovács...","id":"20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb03540-7460-4217-8d12-3c37d9414c82","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_ceu_diplomaoszto_kovacs_zoltan_alex_soros","timestamp":"2019. június. 24. 18:17","title":"Visszaszólt Kovács Zoltán a CEU elüldözéséről beszélő Alex Sorosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli buszmegállóra pedig méretes horogkereszteket festettek.","shortLead":"Ismeretlen tettesek megrongálták a Tallinnban lévő Rahumae temető zsidó parcellájában található sírköveket, a közeli...","id":"20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bebe25-3928-4a9a-81f4-5f462b3c3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a95adc-18c8-4770-a697-4ac7e718cb38","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Feldultak_egy_esztorszagi_zsido_temetot","timestamp":"2019. június. 25. 18:53","title":"Feldúltak egy észtországi zsidó temetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg egy közvélemény-kutatás, amelyről az AP hírügynökség számolt be. ","shortLead":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg...","id":"20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b772c8-495a-4c79-b991-ae444a88b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","timestamp":"2019. június. 24. 11:33","title":"Trump a Holdra menne, Musk a Marsra, az amerikaiak meg egészen máshova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged a felhasználók kényes adataihoz.","shortLead":"Meglepő kutatási eredménnyel rukkolt ki egy biztonsági cég: a mobilalkalmazások igen nagy többsége hozzáférést enged...","id":"20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca2da0f-150a-46db-8691-dbdddcfc59a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_positive_technologies_jelentese_az_okostelefonok_serulekenysegerol","timestamp":"2019. június. 25. 13:03","title":"Talán nem tud róla, de tele van sérülékeny alkalmazásokkal a telefonja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","shortLead":"Legalábbis egyre több híroldalon jelenik meg az az értesülés, hogy a Wachowski nővérek rebootolnák a filmet.","id":"20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380df66b-e379-4d6a-8a72-540e7b667bf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Johet_a_negyedik_Matrix","timestamp":"2019. június. 25. 09:29","title":"Jöhet a negyedik Mátrix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a849595f-1869-4c14-b54f-991a40772266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész negyvenéves lett, és elkezdett foglalkozni a lelki életével. Például Nepálig ment, hogy Naomi Campbell-lel meditáljon.","shortLead":"A színész negyvenéves lett, és elkezdett foglalkozni a lelki életével. Például Nepálig ment, hogy Naomi Campbell-lel...","id":"20190624_Fenyo_Ivan_neha_tenyleg_azt_erezte_hogy_belehal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a849595f-1869-4c14-b54f-991a40772266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f118298-629b-40b6-87f0-0dc0aef6ec26","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Fenyo_Ivan_neha_tenyleg_azt_erezte_hogy_belehal","timestamp":"2019. június. 24. 08:55","title":"Fenyő Iván néha tényleg azt érezte, hogy belehal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Válságtanácskozást hívott össze információink szerint a Miniszterelnökség közszolgáltatásokért felelős államtitkára, hogy kitalálják, hogyan lehetne orvosolni a (főként a fővárosi) kormányablakoknál előállt durva létszámhiányt. Ha valaki próbált ügyet intézni az utóbbi hónapokban, ismeri a problémát: ingerült tömegek, lestrapált dolgozók, több órás várakozás - már ha egyáltalán akad aznapra sorszám. A folyamat nagyon nem abba az irányba tart, ami a kormány célja volt a hivatalok megalkotásánál.\r

\r

","shortLead":"Válságtanácskozást hívott össze információink szerint a Miniszterelnökség közszolgáltatásokért felelős államtitkára...","id":"20190626_kormanyablak_kormanyhivatal_letszamhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd94ebcc-c632-41cb-a266-d63e2b3da9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_kormanyablak_kormanyhivatal_letszamhiany","timestamp":"2019. június. 26. 06:30","title":"Már a Miniszterelnökség szerint is kritikus szinten a kormányhivatali létszámhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f","c_author":"D. Bányász Gergő, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz Tarlós István kihívója az őszi önkormányzati választáson. A kampány véghajrájába a maga módján a főpolgármester is beszállt.","shortLead":"Mozgósítási versenyben vannak az ellenzéki pártok, az előválasztási küzdelem sokkal többről szól, mint arról, ki lesz...","id":"20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=057a6df8-21e1-4495-9b98-93c32c9b426f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06556b3a-2462-4592-bb53-289e86c07d45","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_kalman_karacsony_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 25. 20:00","title":"Karácsony eljátszotta Orbán poénját, Kálmán érdekében Dobrevet vetették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]