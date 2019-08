Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","shortLead":"Sermer Ádám Karácsony Gergely javára lép vissza, őt fogja támogatni a kampányban. ","id":"20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2988a630-0ea6-4a58-b7db-15173711b26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eab0c0f-b30b-4b96-84a5-721a29b5e499","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszalep_a_Liberalisok_fopolgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:36","title":"Visszalép a Liberálisok főpolgármester-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","shortLead":"Egy hétig kiemelt ellenőrzés volt.","id":"20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77080dec-20ca-4fa1-a99e-e68352ff27a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tobb_ezer_gyorshajtot_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 19:13","title":"Több ezer gyorshajtót fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek és rekreációs célból.","shortLead":"Két embernek és rekreációs célból.","id":"20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd95d60-5902-4776-b774-bd21435a9947","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Engedelyeztek_a_kokain_fogyasztasat_Mexikoban_igaz_nem_mindenkinek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:00","title":"Engedélyezték a kokain fogyasztását Mexikóban, igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","shortLead":"Az Arby's nagy ütést vitt be a sárgarépa-rajongóknak.","id":"20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd3d048a-9d5a-469c-b5ea-8ca1d416fb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac4d5d3-da57-4969-8dd0-8196d6e263d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Zoldseget_imitalo_hussal_reagal_a_muhustrendre_egy_amerikai_gyorsetterem","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:16","title":"Zöldséget imitáló hússal reagál a műhústrendre egy amerikai gyorsétterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője váratlanul elkezdett előmelegíteni az éjszaka során, és órákon keresztül tartotta is a több mint 200 fokos hőmérsékletet.","shortLead":"A felhasználók a gyártót, a gyártó viszont őket hibáztatja egy aggasztó jelenség miatt: a June cég néhány okossütője...","id":"20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4450cb-1bfb-490f-aa8c-c6d6a258b1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c2916-bd1c-4f5e-b8f6-10dc88033a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_june_oven_okossutok_varatlan_felmelegedese","timestamp":"2019. augusztus. 21. 12:03","title":"Több okossütő is váratlanul felforrósodott, amíg a tulajdonosok békésen aludtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","shortLead":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","id":"20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3981b378-af03-4906-b7cc-214fb3ca7cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:54","title":"Visszamenőleg ígér ingyenparkolást Zuglóban a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","shortLead":"Természetesen Neóként. Az új filmet a széria egyik kitalálója írja és rendezi.","id":"20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=978f8da3-7e12-43bc-85d2-b5ccc0a67b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a77f18-308b-44f9-b459-e84433ef5db5","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Hivatalos_jon_a_Matrix_4_Keanu_Reeves_is_visszater","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:07","title":"Hivatalos: jön a Mátrix 4, Keanu Reeves is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]