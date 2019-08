Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy nappal később akarták csak bejelenteni a részleteket, de a szövetségi kapitány elmondta, klubot vált Szalai Ádám.","shortLead":"Egy nappal később akarták csak bejelenteni a részleteket, de a szövetségi kapitány elmondta, klubot vált Szalai Ádám.","id":"20190826_Szalai_Adam_tavozik_a_Hoffenheimtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60825c6-7283-4acc-b571-751658b91933","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Szalai_Adam_tavozik_a_Hoffenheimtol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:42","title":"Szalai Ádám távozik a Hoffenheimtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","shortLead":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","id":"20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ba4b1-7d05-4d4b-ab83-45d1d808b1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:58","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és akadémikust, akit január óta tartanak fogva. Az ausztrál kormány tiltakozik.","shortLead":"Hivatalosan is letartóztatták és kémkedéssel vádolják a kínai hatóságok Jang Heng-Csün kínai-ausztrál írót és...","id":"20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff7092-b635-4b8f-b6be-8cbe1d1a1823","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Akar_ki_is_vegezhetik_a_Kinaban_letartoztatott_akademikust","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:05","title":"Akár ki is végezhetik a Kínában letartóztatott akadémikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az augusztus 7-i határidőig 9299-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6421-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.","shortLead":"Az augusztus 7-i határidőig 9299-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6421-en kezdhetik meg tanulmányaikat...","id":"20190826_potfelveteli_ponthatarok_felsooktatas_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6732e4d-5857-493a-857b-d93cd7e54e45","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_potfelveteli_ponthatarok_felsooktatas_bejelentes","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:52","title":"Kihirdették a pótfelvételi ponthatárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis támogatják. ","shortLead":"Egykori zsidózó és cigányozó kijelentései Orbánnak is kínosak voltak, a Fidesz egyszer már ki is zárta, most mégis...","id":"20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282ec524-841a-4ffc-9fa8-d6de12942d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb366d43-2ab3-4612-9171-6a934e3d7eff","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Ismet_fideszes_tamogatassal_idnul_ujra_az_edelenyi_Molnar_Oszkar","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:46","title":"Ismét fideszes támogatással indul az edelényi Molnár Oszkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben.","shortLead":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan...","id":"20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca201cff-5730-4c48-89e3-ce466c650ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:35","title":"Óriási a felháborodás, beperelték az államok Trumpot a migráns gyerekek fogva tartása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat 3-1-re nyert a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.

","shortLead":"A csapat 3-1-re nyert a Bournemouth vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi...","id":"20190825_Idegenben_nyert_a_cimvedo_Manchester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c6b8cb-3772-479c-b398-4213eee0cc3e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Idegenben_nyert_a_cimvedo_Manchester","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:29","title":"Idegenben nyert a címvédő Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]