[{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb szabályozás kellene, mint amit Mark Zuckerberg kitalált. Most ugyanennek a nézetnek adott hangot az Európai Központi Bank (EKB) egyik igazgatósági tagja, akinek a Reuters megszerezte az előadását.","shortLead":"A Facebook jövőre bevezetendő furcsa új pénzét az európai pénzügyminiszterek azzal vetették el, hogy sokkal szigorúbb...","id":"20190904_facebook_libra_ekb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91676fa-6aa2-4e46-97fd-16e4d57ccbaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_facebook_libra_ekb","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:51","title":"Mindenkit a hideg ráz ki a Facebook ötletétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cab884-e18a-4e22-b203-809eb86651d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horvát lapok meg nem erősített információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Smokvica nevű szigeten járt, ami a horvát lapok szerint Csányi Sándor tulajdona lehet. Az Indexnek az OTP kommunikációs főosztálya azt írta, a sziget hasznosításának jogát 30 évre az OTP ingatlankezelő alap horvátországi érdekeltsége nyerte el. Az viszont nem derült ki, valóban járt-e ott Orbán.","shortLead":"Horvát lapok meg nem erősített információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Smokvica nevű szigeten járt, ami...","id":"20190904_orban_viktor_csanyi_sandor_horvatorszag_sziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cab884-e18a-4e22-b203-809eb86651d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e11fef-db94-4ce7-b9ca-8213ebd57098","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_orban_viktor_csanyi_sandor_horvatorszag_sziget","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:44","title":"Horvát lapok szerint Orbán Csányiék szigetén is járhatott augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","shortLead":"Pont olyan izgatott, mint a legtöbb iskolakezdő kisgyerek.","id":"20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a044b55-1daf-4bbd-98db-2b7152addc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4050491-132c-4d0c-b016-43b89b55992e","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Sarolta_hercegno_az_anyja_kezebe_kapaszkodva_erkezett_elso_nap_az_iskolaba","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:24","title":"Sarolta hercegnő az anyja kezébe kapaszkodva érkezett első nap az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A HVG hetilap szubjektív ajánlója.","shortLead":"A HVG hetilap szubjektív ajánlója.","id":"201936_uri_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9597ef7f-1446-4638-b14f-8a5178ec9094","keywords":null,"link":"/itthon/201936_uri_divat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 10:10","title":"Hamvay Péter: Úri divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz felhasznált mobiltelefonos cellainformációk nem mindig voltak pontosak.","shortLead":"Több mint tízezer ügyet kell visszamenőleg felülvizsgálniuk a dán hatóságoknak, miután kiderült, hogy a vádhoz...","id":"20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd9e1c-da81-4a98-bd09-d067b74707a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_teves_cellainformacio_buncselekmeny_dania","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:03","title":"10 700 bűnügyet kell felülvizsgálni Dániában, mert a rendőrség benézte a mobilok adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános kutatások alapján, hogy Tarlós népszerűsége elolvadhatott a Fideszéhez képest. ","shortLead":"Országosan nincs eltérés Tarlós és a Fidesz országos népszerűsége között. Korábban a 24.hu írt arról nem nyilvános...","id":"20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4229b8f-35d2-47fd-a958-df7f2e63980c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_szazadveg_nezopont_tarlos_fidesz_nepszeruseg_karacsony","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Tarlós és a Fidesz 53 százalékon áll kormányközeli kutatócégek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is, hogy százmilliós veszteséget termel évente. A rendszer indulása óta élő üzemeltetési szerződés novemberben lejár, csak egy évre hosszabbítják meg a T-Systemsszel és a Csepellel. ","shortLead":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is...","id":"20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70497422-e9f8-4a27-8d05-fadf2c7c76b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:30","title":"Eljárt felette az idő, a BKK átalakítja a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán- és légkörkutatási ügynökség (NOAA) szakemberei – tudományos célokból – inkább berepültek a hurrikán szemébe.","shortLead":"Javában tombol az Egyesült Államok partvidékén a Dorian hurrikán. A legtöbben menekülnek előle, de az amerikai óceán...","id":"20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91996eec-fcb4-4ba0-89b1-c15fa794fecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf164f8-f71c-4eb9-b6dc-f2d1a6242df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_dorian_hurrikan_szeme_video_noaa_viharvadaszok","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:03","title":"Ezt látták a pilóták, amikor berepültek az 5-ös erősségű Dorian hurrikán közepébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]