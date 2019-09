Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is, hogy százmilliós veszteséget termel évente. A rendszer indulása óta élő üzemeltetési szerződés novemberben lejár, csak egy évre hosszabbítják meg a T-Systemsszel és a Csepellel. ","shortLead":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is...","id":"20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70497422-e9f8-4a27-8d05-fadf2c7c76b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:30","title":"Eljárt felette az idő, a BKK átalakítja a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezeték volt a ludas.","shortLead":"Elektromos vezeték volt a ludas.","id":"20190905_foldalatti_fustoles_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e916aa53-878c-4e3b-9228-e1f0333780f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20eaa1a9-9f6a-4e6f-90c9-75a5975c07ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_foldalatti_fustoles_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:53","title":"Füstölt a földalatti, nem is jár egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","shortLead":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","id":"20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86e9f8c-770b-47df-a048-989b0819cc9c","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:09","title":"Megint elloptak egy Banksy-stencilt Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","shortLead":"A német kancellár Pekingben vizitelt.","id":"20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa117d32-7517-4965-b8ab-4a21048b57d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Merkel_el_kell_kerulni_az_eroszakot_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:43","title":"Merkel: El kell kerülni az erőszakot Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra szavazók.","shortLead":"A nokiás újdonságok között a retro kedvelői éppúgy megtalálhatják a számításukat, mint a fejlett mobil képalkotásra...","id":"20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57fbd8d4-1d60-4dc0-a9c3-2861f759db3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08276f5c-8057-479b-aa80-c25383a6d8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_uj_nokia_telefonok_2720_flip_800_tough_nokia_62_72_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:03","title":"Szétnyitható szuperolcsó, strapabíró és sokkamerás új mobilok a Nokiától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ legnagyobb számítógépgyártója. Melyekről már Alexa sem hiányzik.","shortLead":"Szebb és jobban látható képmegjelenítővel felvértezett, valamint optimalizált fogyasztású notebookokkal támad a világ...","id":"20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=192e1023-8da0-4487-8f88-1c60f7d16207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c58197e-09a6-4de3-b5a2-164a42115728","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_lenovo_yoga_c940_c640_s940_yoga_smart_tab_m8uj_laptop_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:03","title":"Elég 15-20 óránként töltőre dugni a Lenovo új laptopjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","shortLead":"Egyelőre csak a kerület egy részén lehet vele helyet keresni, de bővíteni akarják a lefedettségét. ","id":"20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=627367e5-318b-47d7-ba1c-6a02cc6c682a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135a7e6-7202-446f-86dc-3ff10797d617","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_v_kerulet_parkolas_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Élesben is elindult az V. kerületi parkolóhely-kereső app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","shortLead":"A Ferencváros nyolc kupameccsére összesen 5,8 millió fogadást kötöttek.","id":"20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70bdab6-36a4-4fa5-a896-9f0acf74f358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0f5876-9138-44cf-b33c-4322c1fd2381","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Tobb_mint_136_milliard_forintot_hozott_a_Fradi_Elszereplese_a_fogadoknak","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:38","title":"Egymilliárdnál is többet hozott a Fradi El-szereplése a fogadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]