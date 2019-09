Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","shortLead":"A nemi erőszakot apja nyaralójában követhette el egy olasz–svéd lányon Ciro Grillo és három barátja.","id":"20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d5cc27-ea3d-4174-9bba-62887acf62d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2a019-9e1e-439c-a037-61b7db1f52c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Csoportos_nemi_eroszakkal_gyanusitjak_az_Ot_Csillag_Mozgalmat_alapito_Beppe_Grillo_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:28","title":"Csoportos nemi erőszakkal gyanúsítják az Öt Csillag Mozgalmat alapító Beppe Grillo fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb értesülések biztosak abban, hogy jövő tavasszal végre tényleg megérkezik ez a telefon.","shortLead":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb...","id":"20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b633f8-63c7-47b1-9dba-128ed43093eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:03","title":"Tényleg sokkal olcsóbb iPhone jöhet végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeea8d3-e9bd-49fc-a8ac-1c0189feadc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viszont a személyiét senki nem hagyja otthon, aki kimegy a meccsre – kéri az MLSZ.","shortLead":"Viszont a személyiét senki nem hagyja otthon, aki kimegy a meccsre – kéri az MLSZ.","id":"20190909_Ha_szakadna_akkor_se_vigyen_esernyot_a_magyarszlovakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeea8d3-e9bd-49fc-a8ac-1c0189feadc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603e45ba-b476-45e6-96ed-d425049f7032","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Ha_szakadna_akkor_se_vigyen_esernyot_a_magyarszlovakra","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:21","title":"Ha szakadna, akkor se vigyen esernyőt a magyar–szlovákra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","shortLead":"Már legalább három halottja van a Dél-Korea egy részén pusztító tájfunnak.","id":"20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989c410a-9dc2-42b3-a16a-4274976644de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e84a03-127c-467f-8160-dca78ddf5316","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Mindket_Koreat_letarolta_egy_tajfun","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:51","title":"Mindkét Koreát letarolta egy tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd238863-591e-412e-8286-3bec703f6d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60400339-c012-471b-8538-3577ef55b972","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_klimavaltozas_oroszorszag_szigetek_dorian_hurrikan_szeme_video_facebook_arcfelismeres_webshop_csalas_google_maps_elokep","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:03","title":"Ez történt: új funkció került a Google Térképbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]