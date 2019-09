Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5 milliárd forintot egy Seszták Miklóshoz köthető vállalkozásnak. A volt fejlesztési miniszter pátriájában azóta sem emelkedett ki a földből hasonló célú épület, és tudni sem tud róla sokkal többet a városban senki. A háttérben Seszták újabb emberének alakja sejlik fel.","shortLead":"Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idősotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5...","id":"20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0531ac9d-7a9f-430d-bbc3-9f03ff6341d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267aa004-8803-4bbc-975b-37722b4de7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kisvarda_idosotthon_Sesztak_Miklos_leleszi_Tibor_25_milliard","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:30","title":"Kórházban tengődnek az idősotthon lakói Kisvárdán, pedig a kormány 2,5 milliárdot adott egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","shortLead":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","id":"20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed101c7-a3d3-4b9c-abb6-08b12a1559bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:11","title":"Fegyelmit indítottak az M7-esen menet közben kő-papír-ollózó motoros rendőrök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d6da1-c8f0-41d6-a1e7-99aa3bd3abd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz halászok mentették ki a vízből a teljesen legyengült, hungarocelldarabokba kapaszkodó férfit. ","shortLead":"Orosz halászok mentették ki a vízből a teljesen legyengült, hungarocelldarabokba kapaszkodó férfit. ","id":"20190911_Muanyaghulladekba_kapaszkodva_menekult_meg_egy_eszakkoreai_ferfi_a_tengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420d6da1-c8f0-41d6-a1e7-99aa3bd3abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2112820e-8c90-471f-87c6-95a09f926795","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Muanyaghulladekba_kapaszkodva_menekult_meg_egy_eszakkoreai_ferfi_a_tengeren","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:55","title":"Műanyaghulladékba kapaszkodva menekült meg egy észak-koreai férfi a tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű nemzetközi egyetemi építőverseny mintaházait, és egy rövid sajtótájékoztatón elmondta azokról a véleményét.","shortLead":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon...","id":"20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed710cb-84b2-4a69-8d0e-2c5c42dbeb57","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:10","title":"Áder: \"Nem ártana, ha néhány tanulmányt elolvasna az, aki nyilatkozik a klímakatasztrófáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelöltet nem fogadta Joseph Daul és Manfred Weber. ","shortLead":"A magyar biztosjelöltet nem fogadta Joseph Daul és Manfred Weber. ","id":"20190911_Trocsanyi_Brusszel_Europai_Neppart_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7b257-4ae4-497b-8e6f-e19e564be5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df62753-c7f3-4b79-ab9e-b9e80aef73f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Trocsanyi_Brusszel_Europai_Neppart_felfuggesztes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:35","title":"Míg itthon ünnepelték, Brüsszelben lemaradt a néppárti csoportképről Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599cfdd3-552a-4e0e-ba3d-a79643ff45bf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar fiatalok közel kétharmada a szüleivel él, és ez az arány évről évre nő. A lakhatási támogatások új rendszere pedig főleg azokat támogatja, akiknek már eddig sem okozott volna problémát lakást venni. Ezekről, és hasonló problémákról szól a Habitat for Humanity most bemutatott lakhatási jelentése.","shortLead":"A magyar fiatalok közel kétharmada a szüleivel él, és ez az arány évről évre nő. A lakhatási támogatások új rendszere...","id":"20190911_Egyre_tobben_elnek_mamahotelben_hiaba_porog_az_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599cfdd3-552a-4e0e-ba3d-a79643ff45bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1d6e06-4638-411c-a4c7-ffa9046e4f0e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Egyre_tobben_elnek_mamahotelben_hiaba_porog_az_ingatlanpiac","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:30","title":"Egyre többen élnek mamahotelben, hiába pörög az ingatlanpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]