[{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","shortLead":"A hét második felében legfeljebb 20 fokig melegszik a hőmérséklet. ","id":"20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abf8469-0e31-4f48-b324-1629ba27f2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Keddtol_jon_az_ujabb_lehules","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:45","title":"Keddtől jön az újabb lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek a választási bizottságok az októberi önkormányzati és nemzetiségi választás szavazólapjainak adattartalmáról.","shortLead":"A jelöltek és listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárása után, csütörtökig döntenek...","id":"20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fb68cd-4686-4521-8e6b-eebcf44fde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Legkesobb_csutortokig_dontenek_a_szavazolapokrol_a_valasztasi_bizottsagok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:17","title":"Legkésőbb csütörtökig döntenek a szavazólapokról a választási bizottságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718ff112-5ed1-409c-b82b-49bf2a5b12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f359e-6973-4bf1-8d3a-55857dba89c5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Fozzon_velunk__argentin_empanada","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:20","title":"Főzzön velünk! – argentin empanada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","shortLead":"A menekültek negyedét Németország, másik negyedét Franciaország veszi át.","id":"20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06f948e-8b7d-4388-a7c8-7e8b87518536","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Az_uj_olasz_kormany_mar_engedi_hogy_kikossenek_a_menekulteket_szallito_hajok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 15:38","title":"Az új olasz kormány már engedi, hogy kikössenek a menekülteket szállító hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81945208-f2c9-4582-ba88-0480a104c0f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lehetett volna először megnézni, kiknek az indulása lett jogerős, de nem ment ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Ma lehetett volna először megnézni, kiknek az indulása lett jogerős, de nem ment ez zökkenőmentesen.","id":"20190914_Jokora_zavar_volt_a_Nemzeti_Valasztasi_Iroda_honlapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81945208-f2c9-4582-ba88-0480a104c0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d682baf7-d4e2-4bb7-acc6-ff95c2e3fef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_Jokora_zavar_volt_a_Nemzeti_Valasztasi_Iroda_honlapjan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 12:21","title":"Jókora zavar volt a Nemzeti Választási Iroda honlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","shortLead":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","id":"20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece109db-db9d-4135-a7b8-935cd76b435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:27","title":"Roma jogvédők tiltakoztak Orosz Mihály Zoltán képviselő-jelölti indulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon – közölte a rendőrség.","shortLead":"Ezzel egyrészt akár életet is menthet, másrészt összehangolt közúti ellenőrzés kezdődik hétfőn egész Magyarországon –...","id":"20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ea4b5-b27c-49b7-b2f8-4ee2cec51624","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egyebkent_is_felejtse_el_a_mobiljat_vezetes_kozben_de_most_kulonosen","timestamp":"2019. szeptember. 14. 17:30","title":"Egyébként is felejtse el a mobilját vezetés közben, de most különösen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d68bc3-18f1-460e-9ff1-024e2ee2c93d","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenki_visszaelesre_gyanakszik_Egerben","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:43","title":"Mindenki visszaélésre gyanakszik Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]