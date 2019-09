Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","shortLead":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","id":"20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a2017-9bfe-46d0-b677-ea6c0979238f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:42","title":"Hatalmasat repült az elektromos rolleres, akit egy taxis ütött el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből. Hódmezővásárhelyen nem voltak rendben a dolgok.","shortLead":"Rendezett, a korrupciós kockázatokat mutató adatbázist hoztak létre az önkormányzatok közbeszerzéseiből...","id":"20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e445f99-a60f-41c0-b5a1-f09947523b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Gnap_elott_Simicska_Kozgepe_eleg_nepszeru_volt_Lazar_Janos_varosaban","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:37","title":"A G-nap előtt Simicska Közgépe elég népszerű volt Lázár János városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d3ef26-f787-470d-bad7-23580224cef5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a Rudapithecus az emberszabású majmokkal és a mai emberrel is rokonságban állt, a háta pedig már hasonlított a mai emberéhez. ","shortLead":"Kiderült, hogy a Rudapithecus az emberszabású majmokkal és a mai emberrel is rokonságban állt, a háta pedig már...","id":"20190918_Mar_a_rudabanyai_osmajom_is_tudhatott_felegyenesedve_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80d3ef26-f787-470d-bad7-23580224cef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a307e1-4b21-45ed-b3cc-ba932c4399ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_Mar_a_rudabanyai_osmajom_is_tudhatott_felegyenesedve_jarni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:38","title":"Már a rudabányai ősmajom is tudhatott felegyenesedve járni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet a betiltása is.","shortLead":"Első körben 20 millió dollárt fordítanak az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére, de hamarosan jöhet...","id":"20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a610ec22-fd26-4d88-b8e7-5aa033b40a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc326329-0d18-4457-9157-16468041da13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_Kalifornia_kormanyzoja_A_fiatalok_jarvanya_az_elektromos_cigaretta_hasznalata","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:05","title":"Kalifornia kormányzója: A fiatalok járványa az elektromos cigaretta használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az ellenzék szerint még a kommunista időkben is jobb volt a helyzet.","shortLead":"Az ellenzék szerint még a kommunista időkben is jobb volt a helyzet.","id":"20190918_PiS_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4204cd3e-f50e-42df-9af4-faa0a267ddac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_PiS_sajtoszabadsag","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:20","title":"Magyar módra regulázná meg a sajtót a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése. Ez a termelőket sújtja igazán, akik közül sokan Dél-Amerikából az Egyesült Államokba menekülnek. A fogyasztók ezzel egy időben áremelkedést tapasztalnak. ","shortLead":"A pár évvel ezelőtti hiány után túlkínálat van a kávépiacon: a tőzsdén 13 éves mélypontra süllyedt a termény jegyzése...","id":"20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a562a016-6f97-4126-8c43-ec6f06e69b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1f69b5-ea57-413c-b744-bbd88d443124","keywords":null,"link":"/360/20190918_Tulkinalat_a_kavepiacon_megis_dragulast_tapasztalnak_a_fogyasztok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"Hiába isszuk drágán a kávét, a termelők olyan keveset keresnek, hogy inkább menekülnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik a mobilt.","shortLead":"Az Apple idén is tett arról, hogy a leendő iPhone-tulajdonosoknak meglegyen a prémium érzésük, amikor a kezükbe veszik...","id":"20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a1cbb7-9f50-4bf3-8aa5-429a7d92209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_iphone_11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:33","title":"Egy szuper megoldást máris találtak az iPhone 11 Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]