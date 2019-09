Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","shortLead":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","id":"20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d47bd-5cc3-4e9a-a879-d6f9c748e4b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:14","title":"Négy kiló füvet találtak egy VIII. kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való viszonya ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Huaweinek megvan az ötlete, hogyan csempéssze vissza új csúcskészülékére a hiányzó Google-appokat, ha az USA-val való...","id":"20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714afae2-58e1-4316-bea5-bfceab216e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d95e15-a443-4964-bc88-87243dbbb60f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_amerikai_kormanyzat_huawei_mate30_pro_google_alkalmazasok_richard_yu","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:03","title":"Megoldjuk – mondja a Huawei a Google-appokkal nem rendelkező Mate30 Próról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","shortLead":"A legfrissebb adatok megerősítik az elmúlt évek klímaváltozási folyamatait.","id":"20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d52a4-0e6d-472f-89a7-765ff9f6172c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998cf9d9-cf5c-46d7-a7c2-b43ad88619a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Hivatalosan_is_most_zajlik_az_elmult_150_ev_legmelegebb_ot_eve","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:28","title":"Hivatalosan is most zajlik az elmúlt 150 év legmelegebb öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban regionális szintű klímavédelmi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"A szakértők szerint az ember okozta globális felmelegedés több évtizedes időtávon ugyan, de megállítható. Ehhez azonban...","id":"20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd09061-84b7-4d28-8453-6a967e6edaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa252557-a156-441a-af16-0a33e45dc1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazgaz_meteorologiai_vilagszervezet_kibocsatas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:03","title":"Megvan a klímaváltozás elleni orvosság, és ha jól csináljuk, győzhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt túl sikeres a bújócska.","shortLead":"Nem volt túl sikeres a bújócska.","id":"20190923_Egy_fotel_mogott_pleddel_letakarva_probalt_elbujni_egy_korozott_ferfi_a_rendorok_elol_Ozdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8aa436-12a3-4966-a22a-dea77e4ede0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Egy_fotel_mogott_pleddel_letakarva_probalt_elbujni_egy_korozott_ferfi_a_rendorok_elol_Ozdon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 17:07","title":"Egy fotel mögött pléddel letakarva próbált elbújni egy körözött férfi a rendőrök elől Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac140a8-c84b-44fa-b453-8e6905566009","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit zoológusok két új óriásszalamandra-fajt azonosítottak, egyikük a világ legnagyobb kétéltűfaja is lehet.","shortLead":"Brit zoológusok két új óriásszalamandra-fajt azonosítottak, egyikük a világ legnagyobb kétéltűfaja is lehet.","id":"20190922_kinai_oriasszalamandra_2_meteres_legnagyobb_keteltu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac140a8-c84b-44fa-b453-8e6905566009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06550984-d573-435a-ae03-6906bd7a3359","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_kinai_oriasszalamandra_2_meteres_legnagyobb_keteltu","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:03","title":"2 méteres is lehet a most felfedezett kínai óriásszalamandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több politikus és közéleti személyiség is jelen volt a temetésen. ","shortLead":"Több politikus és közéleti személyiség is jelen volt a temetésen. ","id":"20190923_Eltemettek_Konrad_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c897a-16de-4133-94f8-3bf43da0610d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b7f7d-994a-4044-9c3c-a527dbc27271","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Eltemettek_Konrad_Gyorgyot","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:47","title":"Eltemették Konrád Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]