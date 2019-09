Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a kancelláriáról is.","shortLead":"Az orvosi kamara elnöke szerint a viharos nagygyűlés óta már keresték az Emberi Erőforrások Minisztériumától és...","id":"20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb17dc9d-2edf-445b-8e8b-f2661feba92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a774e9-1901-4927-ae87-cde413bd395d","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Eger_nem_igaz_hogy_az_orvosok_kifutyultek_az_allamtitkarokat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:10","title":"Éger: Nem igaz, hogy az orvosok kifütyülték az államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszolgák szerint nem valósult meg a 30 százalékos béremelés, ráadásul már bérletet és ruhapénzt sem kapnak.","shortLead":"A közszolgák szerint nem valósult meg a 30 százalékos béremelés, ráadásul már bérletet és ruhapénzt sem kapnak.","id":"20190923_Panaszaradat_zudult_a_kormanyhivatali_dolgozoktol_a_szakszervezetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff03f914-a2ba-435e-a400-844502be64e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Panaszaradat_zudult_a_kormanyhivatali_dolgozoktol_a_szakszervezetre","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:25","title":"Panaszáradat zúdult a kormányhivatali dolgozóktól a szakszervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","shortLead":"Benzin helyett dízel jött a kútoszlopból és fordítva.","id":"20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbe85ff-33c0-4516-904f-0ae474d24912","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Osszekevertek_az_uzemanyagokat_a_Furedi_uti_Shell_kuton_sok_autos_felretankolhatott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:47","title":"Összekeverték az üzemanyagokat egy budapesti Shell kúton, sok autós félretankolhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","shortLead":"Traktort is előzött ráadásnak. Ment is a három hónap azonnali eltiltás.","id":"20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50d7150-e1fe-41bf-a20d-e4c41d4c4f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484ce2af-5411-49dd-a2e9-fe02406028ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Pont_a_zebran_elozte_a_rendoroket_egy_autos__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:54","title":"Pont a zebrán előzte a rendőröket egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","shortLead":"Egy német érdekeltség, a Condor légitársaság folytatni kívánja tevékenységét, de ehhez kormányzati segítséget kértek.","id":"20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55830866-08b4-4f4e-9496-ebebee72ba4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2973ef6a-10e1-4042-8d29-be0d3027a627","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Tobb_szazezer_nemet_utazot_is_erint_a_Thomas_Cook_csodje","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:02","title":"Több százezer német utazót is érint a Thomas Cook csődje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy az ellenszél.","shortLead":"Nagy az ellenszél.","id":"20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19cb57ab-5d12-4d83-b3fa-8b71548ff225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f821ac31-3841-4526-a759-8dc42c0a83fe","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_A_CocaCola_Europaban_is_le_akarja_nyulni_a_palackos_viz_piacat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 15:56","title":"A Coca-Cola Európában is le akarja nyúlni a palackos víz piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki képviselő a felelősök megnevezését és bocsánatkérést követel.","shortLead":"Egy ellenzéki képviselő a felelősök megnevezését és bocsánatkérést követel.","id":"20190923_Eltorzitottak_az_ellenzeki_kepviselok_arcat_a_bajai_onkormanyzati_ujsagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4110f7-2742-4a89-a85a-0b6c65d0647f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7db577-1c48-4bf9-aa65-fff480833d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Eltorzitottak_az_ellenzeki_kepviselok_arcat_a_bajai_onkormanyzati_ujsagban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:14","title":"Eltorzították az ellenzéki képviselők arcát a bajai önkormányzati újságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]